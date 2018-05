„Všechno ostatní by nebylo dost dobré,“ dodává ještě.

Odvážné prohlášení. Vždyť víte, jak je to s Angličany na velkých turnajích...

Konkrétně na světových šampionátech přešli úskalí čtvrtfinále naposledy před osmadvaceti lety. Zlaté medaile získali jen jednou - na domácím mistrovství v roce 1966.

25,6 Průměrný věk anglického týmu pro MS Na kompletní nominaci Anglie se podívejte zde

„Tentokrát ale opravdu mají velice dobrý tým. Když jim to sedne, mohou dojít daleko,“ myslí si brankář Petr Čech, jenž anglický fotbal dobře zná.

Reprezentační trenér Gareth Southgate bere do Ruska velmi mladý výběr, zatím neostřílený. Vždyť v průměru nemají nominovaní hráči ani dvacet startů za národní tým.

Čtyřiadvacetiletý kapitán Kane dosud odehrál třiadvacet zápasů, v nichž vstřelil dvanáct gólů.

„Že jsme mladí, není žádná výmluva. Přece tu nebudu sedět a tvrdit vám, že to nezvládneme. Máme na to,“ řekl útočník Tottenhamu na tiskové konferenci s anglickými novináři.

„Víme, že nejsme favorité, ale to nic neznamená. Podívejte se na Liverpool, věřili byste před sezonou, že se dostanou do finále Ligy mistrů?“ poznamenal Kane.

Ten dosud pásku v anglické reprezentaci navlékl čtyřikrát. „Je to příkladný profesionál,“ řekl o něm trenér Southgate.

„Být kapitánem Anglie na mistrovství světa je pro mě splněný sen,“ řekl.

Skvělý střelec, který za poslední čtyři sezony v Premier League nastřílel v dresu Tottenhamu 105 gólů, teď bude muset jít příkladem. A zlepšit svou bilanci na reprezentačních turnajích.

Když ještě reprezentoval v kategorii do jedenadvaceti let, na evropský šampionát do Česka přijel jako hvězda a neprosadil se. To samé před dvěma lety na mistrovství Evropy ve Francii.

Co teď?

Šampionát v Rusku startuje 14. června. Anglie se v základní skupině postupně utká s Tuniskem, Panamou a Belgií.