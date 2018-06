Komu se také daří Hvězdy šampionátu Cristiano Ronaldo (Portugalsko)

Bez něj by to nešlo. Čekalo se, že tým potáhne, a zatím roli lídra plní dokonale. Za dva zápasy stihl čtyři góly, nikdo další z Portugalců se ještě netrefil. A Ronaldo je v tabulce střelců hned za Kanem. Romelu Lukaku (Belgie)

Další rozjetý kanonýr, také on už má čtyři trefy. Útočný tank odvyprávěl před mistrovstvím dojemný příběh o dětství prožitém v chudobě a teď dělá všechno pro to, aby v belgickém dresu zažil dobu hojnosti. Diego Costa (Španělsko)

A ještě jeden střelec, který v Rusku drtí soupeře. Ti ho nesnášejí, stěžují si na jeho zákeřnost a provokace, ale že umí dávat góly, to mu upřít nikdo nemůže. Naturalizovaný Brazilec nasbíral zatím tři. Luka Modrič (Chorvatsko)

Kapitán týmu, který udivil vítězstvím nad Argentinou. Bude mu už třiatřicet, ale věk na něm není znát. Bez něj by Chorvatům chyběla myšlenka a muž pro klíčové okamžiky: dal gól Nigérii i Argentině. Hirving Lozano (Mexiko)

Němci ho možná ani neznali, ale poté, co je gólem obral o všechny body, si jeho jméno budou pamatovat. Měl skvělou sezonu v Eindhovenu a v Rusku formu potvrzuje.