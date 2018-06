Co ta penalta? divili se fotbalisté Anglie Rozhodčí z Kolumbie odpískal pokutový kop po faulu loktem od Walkera na útočníka bin Júsifa. „V Premier League by mi tohle určitě nepískli,“ prohlásil anglický obránce. Fotbalisty Albionu překvapilo i to, že se k některým incidentům před opačnou bránou nevrátil videorozhodčí. Třeba Kanea soupeři dvakrát očividně svalili k zemi. „Mohli jsme kopat několik penalt, zvlášť když se podíváte na to, jakou zahrával soupeř. Bylo spravedlivé, že jsme nakonec dali v závěru vítězný gól,“ prohlásil právě Kane.