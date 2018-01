Další konec po půl roce. Altintop odchází ze Slavie do Kaiserslauternu

Na konci července přicházel s velkou pompou, pro českou nejvyšší soutěž to bylo mimořádné jméno. Halil Altintop ale ve Slavii zklamal. Za celý podzim zasáhl jen do osmi ligových zápasů a dvou duelů domácího poháru. V Evropě nenastoupil vůbec.

Jeden z jeho matných výkonů ve čtvrtém kole na hřišti Bohemians rozčílil jednoho z fanoušků, který po bezbrankovém utkání Altintopovi hodil zpět na trávník darovaný dres.

Slávistický šéf Jaroslav Tvrdík fotbalistu podpořil a přislíbil uchování dresu pro klubové muzeum. Na sociálních sítích si představitelé Slavie měnili profilové obrázky na fotky Altintopa a vyjadřovali podporu iniciativou „Všichni jsme Halil“, hráče nicméně k lepším výkonům nevyburcovali.

Nejlépe zahrál osmatřicetinásobný turecký reprezentant ve třetím kole poháru s Třincem (5:1), na postupu se podílel gólem a asistencí. Jinak se prosadil pouze z penalty v úvodním ligovém utkání proti Teplicím (1:0), pak se převážně trápil.

V létě přišel do Slavie jako volný hráč poté, co mu vypršel kontrakt v Augsburgu. Klub v lednu jako reakci na spekulace v médiích odhalil, že Altintop obdržel za podpis smlouvy bonus 5,98 milionů korun. Nyní se Altintop vrací do Kaiserslauternu, kde před patnácti lety začínal s velkým fotbalem. Pak hrál v Schalke 04 či Eintrachtu Frankfurt.

Ze tří zahraničních letních posil už ve Slavii působí pouze portugalský záložník Danny. Ještě před Altintopem se na Ukrajinu vrátil zkušený středopolař Ruslan Rotaň, který bude nastupovat za Dynamo Kyjev.

Do Baníku Ostrava se vrátil brankář Jan Laštůvka, který ve Slavii rovněž skončil po pouhém půl roce.

Nový trenér Jindřich Trpišovský, jenž v prosinci nahradil odvolaného Jaroslava Šilhavého, nepočítá také s Dušanem Šventem a obráncem Per Egilem Floem. Do Slavie od nástupu bývalého libereckého kouče přišli obránci Lukáš Pokorný s Ondřejem Kúdelou, brankář Ondřej Kolář a z hostování se vrátili Ruslan Mingazov se Stanislavem Teclem.