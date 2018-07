Higuaín do AC Milán a výměna obránců. Itálie žije velkým obchodem

dnes 13:53

Útočník Gonzalo Higuaín odejde z Juventusu na hostování do AC Milán s následnou opcí na přestup. A zkušený Leonardo Bonucci se z Milána vrátí do turínského klubu výměnou za mladého Mattiu Caldaru. Italská média to mají za hotovou věc.

Milán by měl za půjčku třicetiletého střelce Higuaína zaplatit 18 milionů eur, asi 461 milionů korun. Za případný přestup by musel doplatit ještě dvakrát tolik. Higuaín si tak v jednom týmu nezahraje s Cristianem Ronaldem, novou posilou Juventusu. Za portugalského útočníka Turínští zaplatili 100 milionů eur, o deset víc, než před dvěma lety za Higuaína. Juventus a AC Milán se dohodly také na výměně obránců Leonarda Bonucciho a Mattii Caldary. VÝMĚNA OBRÁNCŮ. Vlevo Leonardo Bonucci v dresu AC Milán, vpravo Mattia Caldara v Bergamu, kde hostoval z Juventusu. Jedenatřicetiletý Bonucci, který před rokem kvůli údajným sporům s trenérem Maxem Allegrim turínský klub opustil, se nyní vrací.

A opačným směrem poputuje talentovaný čtyřiadvacetiletý obránce Caldara, který dosud hostoval v Bergamu.