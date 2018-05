Jak na gól z půlky hřiště? Vintr z Brna upadl, přesto trefil přesně

Fotbalová sezona, na kterou by v Brně kvůli sestupu Zbrojovky z nejvyšší soutěže nejraději zapomněli, přinesla pro tým i světlé okamžiky. Jen se pro ně musí do mládežnických kategorií. O jeden z nich se postaral 20letý záložník Marek Vintr, kanonýr brněnské juniorky.

V Juniorské lize nastřílel letos jeden ze dvou bratrů Vintrových v týmu hned 17 gólů. Předposlední z nich, jímž otevřel v nedělním zápase proti Bohemians skóre, zůstane tím nejkurióznějším. Ve 20. minutě převzal Vintr míč na vlastní polovině hřiště, krátce s ním přeběhl k půlící čáře a lobem ho napálil na branku soupeře.

Efektní padáček skončil v síti.

„Prakticky od začátku jsem viděl, že je gólman hodně venku, takže jsem jen čekal na vhodný moment. V první chvíli jsem ani nevěřil, že je to gól, navíc jsem uklouzl. Až když jsem viděl spoluhráče, jak se radují, věděl jsem, že se zadařilo,“ popsal střelec svůj „hvězdný“ moment pro webové stránky Zbrojovky.



Bohemce vstřelil v zápase ještě jednu branku a byl hlavním strůjcem vítězství 3:0, díky kterému Brno v soutěži vyhrálo nadstavbovou skupinu B.

V první lize dospělých si Marek Vintr zahrál v posledních třech kolech, kdy na hřiště vybíhal z lavičky náhradníků. Vzpomínat ale pravděpodobně bude nejvíc na gól z půlky.

„Není ale první, co jsem kdy takhle dal,“ nadhodil. „Zkouším to často, na hřišti i na tréninku. I v tom samém utkání jsem gólmana ještě sledoval, ale už si dával pozor,“ přiznal Vintr, že kdyby tomu okolnosti byly nakloněny, zkusil by to ještě jednou.

Bývalý ligový fotbalista a nyní trenér brněnské juniorky Richard Dostálek přiznal, že podobný kousek na vlastní oči viděl poprvé. „Navíc Marek po té střele upadl, ale doletělo to do sítě naprosto přesně. Gólman od začátku utkání stál hodně vpředu, Marek využil svoji chytrost. On je jedním z mála hráčů, kteří tohle dokáží přečíst a zároveň se nebojí to v utkání vyzkoušet. Našel odvahu a tentokrát mu to vyšlo. Vidí se to málokdy a je to svým způsobem geniální,“ upozornil Dostálek.