Reprezentace je moje rodina. Piqué v národním týmu nakonec zůstane

Třicetiletý fotbalista je přesvědčen, že fanoušci, kteří ho kvůli jeho postoji vypískali při tréninku národního týmu, představují menšinu.

„Zvažoval jsem odchod, ale musíte vyhodnotit všechny možnosti. Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl, že nyní nebudu odcházet,“ řekl ve středu Piqué na tiskové konferenci. „Nechci nechat lidi, co mě uráželi, vyhrát,“ doplnil.

Po nedělním utkání španělské ligy mezi Barcelonou a Las Palmas (3:0), které se na stadionu Camp Nou hrálo kvůli bouřlivé situaci v katalánské metropoli bez diváků, zkušený stoper ostře odsoudil zásah španělské vlády. Ta se rozhodla potlačit soudem zakázané referendum policejní silou, což způsobilo v katalánské metropoli zranění stovek lidí.

Piqué v neděli řekl, že je připraven opustit tým, pokud si někdo myslí, že je na obtíž a dělá problémy. Na začátku týdne ho na tréninku reprezentace vypískali fanoušci, kteří nechtějí o nezávislosti Katalánska ani slyšet.

„Věřím, že lidé, kteří mě vypískali, jsou v menšině, a nechci jim dát ten luxus, že skončím. Věřím, že je mnoho lidí, kteří chtějí, abych zůstal a pomáhal týmu vyhrávat zápasy,“ řekl Piqué.

„Je nemožné pochybovat o mém odhodlání reprezentovat. Jezdím sem od patnácti let, považuji to za svou rodinu. Jsem hrdý na to, že reprezentuji Španělsko, a bolí mě, že o tom lidé pochybují,“ dodal hráč s jednadevadesáti reprezentačními starty.

Piqué zároveň upozornil, že nikdy nehovořil o katalánské nezávislosti, jen podporuje právo svého domovského regionu rozhodnout se o své budoucnosti.

„Mluvit o politice je problematické, ale my jsme lidé před fotbalisty. Každý může mít názor, tak proč by nemohli mít fotbalisté? Nejsem žádný aktivista. Lidé mi radili, abych nemluvil o politice, ale já se nikdy nepostavil na jednu nebo druhou stranu. Jen jsem řekl, abychom mohli hlasovat,“ uvedl Piqué.