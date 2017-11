Sparťana Mandjecka chtějí Boloňa či Hamburk, píší italská média

Zprávu o zájmu o fotbalistu Sparty zveřejnil italský sever Tuttomercato.

Mandjeck je jednou z jedenácti zahraničních posil, které v létě s trenérem Andreou Stramaccionim dorazily na Letnou. Tam ale panuje od začátku sezony špatná nálada, protože revoluční projekt krachuje.

Zkraje sezony Sparta vyletěla z předkola Evropské ligy s Crvenou zvezdou Bělehrad, před dvěma týdny propadla i v domácím poháru s Baníkem Ostrava. A v lize už hraje jen o druhé místo, protože první Plzeň nedožene.

Spartě nepomáhají ani zvučné zahraniční posily, z nichž Mandjeck patří k nejhorším. Pod Stramaccionim odehrál uprostřed zálohy deset ligových utkání a ve známkování redaktorů iDNES.cz a MF DNES má ze všech hráčů Sparty, kteří odehráli nadpoloviční většinu zápasů, nejhorší průměrné hodnocení, konkrétně 3,81.

Že by i v zimě mohlo dojít k dalším pohybům v kádru, naznačil po poslední ligové remíze Sparty ve Zlíně (2:2) i trenér Stramaccioni. „V létě jsme utvořili určitou soupisku, ale to ještě neznamená, že to takhle zůstane. Je nutné v zimě pokračovat s hledáním těch správných hráčů na jednotlivé pozice a pokračovat v budování klubu,“ uvedl.

Mandjeck je úřadující mistr Afriky, kde nastupoval v jednom týmu se slávistou Michaelem Ngadeuem. Do Sparty přišel z francouzských Mét, předtím působil i ve Stuttgartu, Kaiserslauternu, Rennes nebo Auxerre.