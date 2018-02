Výhru kalí Chorého zranění. Viděl jsem v tom úmysl, zlobil se kouč Vrba

Fotbal

Zvětšit fotografii Tomáš Chorý, nová posila Viktorie Plzeň, pózuje na soustředění ve španělském Benidormu. | foto: www.fcviktoria.cz/Václav Šubrt

úno 7 2018

Benidorm (Od našeho zpravodaje) - Nebyl to zrovna dvakrát příjemný pohled. Dvoumetrový habán Tomáš Chorý se skácel k zemi a křičel bolestí. Čínský stoper ho totiž deset minut před koncem přípravného utkání ve výskoku surově kopnul kolenem do zad. „Viděl jsem v tom úmysl. V první chvíli to s Tomášem vypadalo špatně, nemohl se hýbat,“ prohlásil plzeňský trenér Pavel Vrba.