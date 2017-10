Skota z jiné planety mučily deprese. A opustil Varnsdorf

„Vzácný člověk! Bydlel na ubytovně a neřešil nic, neměl s ničím problém,“ líčil na klubovém webu trenér Zdeno Frťala. „V životě by mě nenapadlo, že právě on zažíval depresivní stavy. Když přišel, napadlo mě, že je to člověk z jiné planety. Tolik energie, tolik pozitiva, to jsem ještě neviděl! Nebyl vykulený, ale připravený na velký fotbal.“

S velkým fotbalem má Cennerazzo co do činění, jeho skotský děda totiž kopal s legendárním Alexem Fergusonem, trenérským géniem spjatým s Manchesterem United.

„Hráli spolu ligu za St. Johnstone, byli nejlepší přátelé, chodili na kafe. Alex Ferguson ve své autobiografii dědu zmiňoval,“ dočetl se Skot. A slyšel od dědy i řadu příběhů o Fergusonovi. „Byl to prý velmi dobrý hráč a střelec, ale velmi špatný chlapík,“ rozesmál se.

Cennerazzo je Skot po mamince a Ital po tatínkovi, který se narodil nedaleko Neapole a do Velké Británie se přestěhoval v devatenácti letech. „Táta byl poloprofesionál, fotbal miluje a odmala mě trénoval. Jen co jsem začal chodit, už jsem čutal do míče. Moc mu děkuju stejně jako dědovi, který byl profíkem v Glasgow Rangers. A velmi dobrým, chtěl ho Arsenal a Manchester United, ale Rangers řekli ne.“

Než letos v zimě zamířil do Kotliny, působil v americké Tulse. Předtím měl zkušenost i se švédským fotbalem. „Chtěl jsme být blíž k domovu, tak jsem si vybral Varnsdorf,“ tvrdil. „Je to klidné a tiché město, a když chci něco trochu rušnějšího, zajedu si do Prahy. Máte hezké holky, dobré pivo, ochutnal jsem vaše polívky i knedlíky. A fajn.“

Ještě v létě povídal, jak je v Česku šťastný. „Nemám manželku ani přítelkyni, proto hraju v cizině. Chtěl jsem otestovat sám sebe.“

Test nakonec nevyšel. Z osobních a hlavně rodinných důvodů dal nakonec Varnsdorfu sbohem.

„Stalo se to velmi rychle. Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, ale je důležité, abych se teď vrátil domů k mé rodině. Žiju, zemřu a dýchám pro fotbal, ale jsou tu ještě důležitější věci než fotbal,“ vzkázal varnsdorfským fanouškům. Poděkoval jim, klubu i trenérům. „A taky mému týmu. Cítil jsem se jeho součástí, ačkoliv to bylo občas velmi obtížné. Snažil jsem se mít pozitivní vliv a být vzorem pro mladší hráče, i když mi asi většinu času nerozuměli. Budu vždycky fanouškem. Forza Varnsdorf!“