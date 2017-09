Po zápase na pivo. Nenápadný rekordman Barry v Anglii překoná Giggse

Patří do generace, která už fotbalovou scénu pomalu opouští. Garethu Barrymu je šestatřicet let, přesto na nejvyšší úrovni dál zůstává. V anglické lize nastoupil už k 632 zápasům.

Gareth Barry Kariéra v číslech 632 odehraných zápasů

52 nastřílených gólů

261 vítězství

186 porážek

607 faulů

119 žlutých karet

6 vyloučení

Vyrovnal rekord Ryana Giggse, ikony Manchesteru United, který v pondělí večer hodlá překonat.

„Od toho rekordy přece jsou, aby se překonávaly,“ usmívá se Giggs, jenž svému nástupci stihl pogratulovat. „A bylo to moc milé,“ přiznal Barry.

„Jen tedy tvrdil, že jeho rekord byl složitější, protože hrál ve větším klubu. Ale o tom ani o počtu trofejí se s ním asi dohadovat nebudu, ani nemůžu,“ tuší Barry.

Sám nikdy nebyl hvězdou jako Giggs nebo třeba Lampard, který je v počtu startů v anglické lize třetí v pořadí. Spíš nenápadným bojovníkem, srdcem všech týmů, ve kterých působil.

Rekordmani Premier League Počet startů a odehraných minut Gareth Barry

Aston Villa, Man City, Everton, WBA

632 zápasů, 52 871 odehraných minut Ryan Giggs

Manchester United

632 zápasů, 46 433 odehraných minut Frank Lampard

West Ham, Chelsea, Man City

609 zápasů, 48 868 odehraných minut David James

Liverpool, Aston Villa, West Ham, Man City, Portsmouth

572 zápasů, 51 299 odehraných minut V tabulce jsou započítané pouze starty a odehrané minuty v Premier League, která se hraje od roku 1992. Například Ryan Giggs však zasáhl i do zápasů tzv. první divize, která se hrála před rokem 1992. Dohromady tak waleský fotbalista v nejvyšší anglické soutěži odehrál 672 zápasů.

Během své kariéry vyhrál v Premier League víc zápasů než například celý Southampton. V jednom týmu si zahrál s Tomem Daviesem, který přitom ještě nebyl na světě, když Barry v květnu 1998 debutoval. A počet odehraných minut? Ten má Barry ze všech hráčů Premier League nejvyšší už dávno. Jen na jediný rekord úplně hrdý nebude: nikdo v Anglii neposbíral víc žlutých karet než on.

S kariérou začal v Aston Ville, které byl věrný devět let. V roce 2009 se posunul do Manchesteru City, kde získal svůj jediný ligový titul. Z něj přestoupil po čtyřech letech do Evertonu, kde na jaře přišel o místo. Třiapadesátkrát nastoupil také za anglickou reprezentaci, jeho současným klubem je West Bromwich Albion.



„Možná by to bylo pohodlnější být v Evertonu náhradníkem, počkat tam na konec kariéry, ale to jsem nechtěl. A to netvrdím kvůli rekordu, na ten bych asi dosáhl stejně. Já hlavně chtěl ještě jednu velkou výzvu,“ vysvětlil.

Proto je z něj opět klíčový muž. Po přestupu v polovině srpna odehrál i v šestatřiceti v záloze West Bromu všechny ligové zápasy.

Aston Villa, Manchester City a Everton. Tři dresy, které Gareth Barry během své kariéry oblékl. Jeho čtvrtým klubem je West Bromwich Albion, kam přestoupil před měsícem.

Během kariéry měl štěstí, protože se mu vážné zdravotní problémy spíš vyhýbaly. O své tělo navíc svědomitě pečuje, začal cvičit jógu. „A to jsem si nejdřív říkal, k čemu mi to bude? Že to je tak akorát pro starší ženské...“



Jenže i jóga Barrymu prodloužila kariéru. Jeden z jeho bývalých trenérů, Robert Martinez z Evertonu, mu dokonce tvrdil: „Klidně můžeš hrát až do čtyřiceti.“

Tomu se Barry nejdřív smál, ale vlastně proč ne?

Mimochodem, až večer Barry s West Bromem proti Arsenalu dohraje svůj rekordní zápas, dá si pivo, jako to dělá už skoro dvacet let. Asi recept na dlouhověkost.