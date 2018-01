Sadílek se podruhé za sebou stal fotbalovým dorostencem roku

Hráč roku

Fotbal - starší dorostenec: 1. Michal Sadílek (PSV Eindhoven), 2. Martin Graiciar (Fiorentina/Liberec), 3. Antonín Růsek (Brno).

Futsal: 1. Michal Seidler (Bielsko-Biala), 2. Radim Záruba (Slovan Bratislava/Litoměřice), 3. Tomáš Vnuk (Plzeň).

Plážový fotbal: David Černý (Teplice).

Talent roku

Fotbal - mladší dorostenec: 1. Lukáš Vorlický (Brno), 2. Jakub Markovič (Slavia Praha), 3. Adam Hložek (Sparta Praha).

Ženský fotbal: 1. Andrea Stašková (Sparta Praha), 2. Michaela Dubcová (Slovácko), 3. Michaela Khýrová (Sparta Praha).

Futsal: 1. Jan Křemen (Plzeň), 2. Ivan Šarközy (Brno), 3. Dominik Zdržálek (Mělník).



Trenér roku

Fotbal - dorostenci (bez umístění): David Holoubek (Sparta Praha), Luděk Zlámal (Znojmo).

Fotbal - žáci (bez umístění): Jiří Kovárník st. (Pardubice), Jaroslav Teplan (Tempo Praha).

Ženský fotbal: 1. Karel Rada (reprezentace "A"/reprezentace do 17 let), 2. Petr Vlachovský (Slovácko/reprezentace do 19 let), 3. Pavel Medynský (Slavia Praha).

Futsal: 1. Tomáš Neumann (reprezentace "A"), 2. Martin Brůna (reprezentace do 19 let), 3. Martin Brychta (Slavia Praha).

Doprovodné ankety

Cena fair play: Adam Fila (Újezd u Brna).

Grassroots akce: 3. místo reprezentace do 19 let na ME v Gruzii.

Grassroots sociální akce: Futsal za život.