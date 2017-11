Podzimní rozlučka s tříbodovou tečkou. Pardubice vyhrály ve Frýdku

„Věděli jsme, že nás čeká bojovné a tvrdé utkání na těžkém terénu, což se potvrdilo. Byli jsme herně lepším mužstvem, dali jsme dvě branky, měli více šancí, které jsme neproměnili, ale zaslouženě jsme si připsali tři body,“ prohlásil asistent kouče Jaroslav Novotný.

Než se skóre pohnulo vpřed, zahodili své hlavičkové příležitosti nejdříve na straně hostů Černý, u domácích pak kapitán Literák. Radost na pardubickou stranu přinesl stoper Piroch, který míč za záda Bučka dopravil poněkud krkolomným způsobem.

„Dorazil jsem ho napotřetí. Nejdříve to šlo hlavou, což gólman chytil, stejně jako dorážku. Poté jsem to doklepl prsama. Musel jsem tam jít důrazně, ale spadlo to tam,“ ulevil si v rozhovoru pro klubový web autor tří podzimních gólů Pardubic, který se obával, že mu jeho útočnou snahu překazí hvizd rozhodčího.

„Když jsem tam vletěl potřetí, říkal jsem si, že je to jasný faul na gólmana. Naštěstí nebyl a gól nám uznali,“ těšilo Pirocha, na něhož ještě do poločasové přestávky navázal druhou trefou Ladra. Člen kádru reprezentačních Lvíčat se prezentoval zdařilou individuální akcí.

„Byli jsme pak klidnější, ale stále zbýval poločas. Stav 2:0 je zrádný. Můžete dostat gól a sesypete se. Proto jsme chtěli hrát stejně a soustředěně zezadu,“ řekl Piroch. Jeho čtrnáctý start v základní jedenáctce může být konečný.

Vzhledem k povedeným výkonům si ho hodlá do zimní přípravy stáhnout mateřská plzeňská Viktoria, ze které přišel Pod Vinici už na jaře na hostování.

„Před 14 dny mi volali, že bych s nimi měl od ledna začít. Šance si vážím a uvidím, jak to tam bude probíhat. Vděčím za ni zdejšímu klubu, trenérům i klukům, protože to je i jejich zásluha. Vyhrávali jsme, hráli jsme nahoře a předváděli dobrý fotbal. Byli jsme více vidět, a možná i proto po mně sáhli,“ dodal Piroch.

Pardubice přezimují na výtečném pátém místě, a to s pouhou tříbodovou ztrátou na první Opavu. Navíc se mohou pyšnit druhou nejlepší obranou, která byla v 16 duelech překonána pouze třináctkrát.

