Po pěti letech přišel pád. Fotbalový Frýdek-Místek řeší, co dál

Willwéber: Dohánět na jaře ztrátu z podzimu bylo těžké Dva roky byl slovenský záložník Lubomír Willwéber ve Frýdku-Místku. A pokaždé s týmem hrál jenom o holou záchranu. „Je to obrovské zklamání. Loni jsme sice také vypadli, ale pomohlo nám, že jsme byli o příčku výše a nikdo až na jeden klub nechtěl postoupit. Tentokrát to nevyšlo,“ povzdechl si Willwéber. „Moc mě to mrzí. A také to, že jsme se s ligou nerozloučili důstojně, že jsme na závěr prohráli v Opavě 0:7.“ V čem byl problém, že jste národní ligu neudrželi?

V první polovině soutěže jsme získali málo bodů (11). Dohánět to na jaře bylo těžké. Přesto jsme měli doma zvládnout dva tři zápasy, v nichž jsme měli nakročeno k výhře. Jenže jsme je bohužel nevyhráli. Tam se to lámalo. Je fakt, že jste měli hodně utkání dobře rozehraných. Vedli jste 2:0 mimo jiné v Třinci i s Vítkovicemi a nakonec jste urvali jen bod. Proč?

Nevím. Nechci říkat, že to bylo nezkušeností. Prostě jsme to nezvládali, ve více zápasech jsme vedli a k výhře je nedotáhli. Přitom to byly zápasy, v nichž jsme nutně potřebovali zvítězit. Podařit se to ve dvou utkáních, mohli jsme být zachráněni i dvě kola před koncem. Rozhodly to dva tři nevydařené zápasy. Hrálo roli i to, že se váš tým během minulých dvou sezon hodně měnil?

Určitě to je i tím, každý půlrok se tady hráči střídali. Asi nám chyběla i větší souhra, ale partu jsme měli kvalitní. Co bude dál?

Netuším. Ve Frýdku-Místku mi končí smlouva, takže uvidím, co bude.