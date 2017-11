Příchod do Frýdku není sebevražedná mise, tvrdí mladší z koučů Petříků

„Během šestnácti zápasů jsme vstřelili jen osm gólů, což určitě není náhoda,“ prohlásil frýdeckomístecký trenér Josef Petřík mladší.

Se svým otcem mužstvo převzal po osmi kolech. Nahradili Petera Venglarčíka. Jenže nakopnout tým se jim nepodařilo. Pod jejich vedením nasbíral pět bodů.

MFK Frýdek-Místek Frýdecko-místečtí fotbalisté jsou po podzimní části národní ligy poslední – šestnácti. Mají 11 bodů a skóre 8:23.

Střelci Michal Biolek a Michal Švrček 2 Radim Grussmann, Marián Kovařík, Petr Literák a Nicolas Šumský 1

Žluté karty Matěj Biolek 7 Petr Literák 6 Marián Kovařík a Martin Slaninka 5

Červené karty Petr Literák a Adam Varadi 1

Nejvíc odehraných minut Lukasz Pielorz a Roman Švrček 1 440 Adam Ondráček 1 284 Zdroj: www.fnliga.cz

„V hlavách hráčů je, že v ofenzivě nemáme takovou sílu,“ uznal Petřík. „Když jsme něco uhráli, tak bezbrankové remízy, anebo výhru jedna nula. Dva góly v zápase jsme nedali ani jednou.“

Josef Petřík přiznal, že od svého příchodu do Frýdku-Místku čekali s otcem více. „Nějaký tréninkový efekt byl znát po šesti týdnech, což je dlouho. Hráčům jsme vštěpovali jednoduchou taktiku – kvalitní obranu s rychlým přechodem do útoku, prosazovat se po stranách, centrovat míče do vápna, kde by měli tři čtyři kluci chodit do zakončení. Jenže pro nás byl ze začátku skoro neřešitelný úkol udělat narážečku.“

Nebyl tudíž příchod do Frýdku-Místku pro Petříky sebevražednou misí?

„Taková nabídka se těžko odmítá,“ odpověděl mladší z trenérů. „Navíc pro mě to byl návrat do profesionálního fotbalu.“

Připustil, že s otcem pořádně netušili, do čeho jdou. „Ale nelitujeme toho. Uděláme vše pro to, aby se tým přes zimu posílil, aby výkony byly lepší a abychom na jaře hráli důstojnější roli.“

Trenéři Petříkové nechtějí mužstvo přes zimu úplně rozmetat. „Už v létě v něm bylo hodně změn, mančaft se tvořil za pochodu. My jsme ho poznávali jen pomalu. Klub nemá béčko, takže jsme neměli možnost vidět hráče v ostrém utkání. Ne všichni nás však přesvědčili.“ Kouč je přesvědčený, že je potřeba kádr rozšířit a zvýšit konkurenci. „Hráči musejí vědět, že když nepodají odpovídající výkon, tak příště hrát nebudou. To si musejí uvědomit.“ Jak velké změny tedy v průběhu zimní přestávky ve Frýdku-Místku budou?

„Třeba vyměníme čtyři pět hráčů,“ uvedl Josef Petřík. „Uvidíme, co bude na trhu. Ale může se v nynější pauze objevit někdo, kdo nebude chtít v klubu už být. Zatím to necháváme otevřené.“