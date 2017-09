O víkendu soupeři, teď Petříkové trénují spolu v druholigovém Frýdku

„Ke změně jsme se rozhodli kvůli neuspokojivým výsledkům,“ řekl sportovní ředitel frýdeckého klubu Marek Čech, který zůstává i trenérem brankářů.

Čech dříve chytal za Liberec a v roce 2006 s ním oslavil mistrovský titul. Josef Petřík byl tehdy asistentem trenéra Lavičky u libereckého A-týmu. „Josefa Petříka staršího znám ještě z působení v Liberci. Znám jeho tréninkové metody a vím i jaký je po lidské, charakterové stránce,“ vysvětlil Marek Čech.

Frýdek-Místek v dosavadních osmi kolech národní ligy vyhrál jediné utkání a s šesti body je jen příčku nad pásmem sestupu. Proto nyní u týmu skončil Petr Venglarčík a na sever Moravy zamířilo rodinné duo Petříků.

Divizní kluby ze skupiny C z Liberecka tak musely narychlo řešit trenérskou náhradu.

Tým Chrastavy, který je po šesti kolech v polovině tabulky na 8. místě, povedou na trénincích a v zápasech společně šéf klubu Petr Rozmajzl starší a Jiří Štajner, bývalý fotbalista Liberce a stále hrající chrastavská opora.

„Zatím nikoho nového nemáme, takže do konce podzimu to asi potáhneme takhle ve dvou. Někteří kluci jsou z toho rychlého odchodu trenéra Petříka, který se ani pořádně nerozloučil, trochu rozhození, takže teď musíme hlavně dát mužstvo nějak do kupy,“ uvedl Petr Rozmajzl.

V Turnově, jenž je v tabulce desátý, vyřešili konec kouče Petříka mladšího tak, že tým povedou jeho dosavadní trenérští parťáci Petr Koubus a Jaroslav Mencl.