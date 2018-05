Frýdecký kat Glaser opět úřadoval. Trefil se popáté v řadě

Glaser trestal popáté v řadě

Jenomže jeho svěřenci jej neposlechli. Zaúřadoval totiž „frýdecký kat“ Petr Glaser. Už v páté minutě pronikl do vápna Kosak, vystřelil, gólman vyrazil ke Glaserovi, jehož šanci Mihálek zneškodnil, ale sokolovský kapitán se ještě dostal k dorážce a na tu již byl frýdecko-místecký gólman krátký. Glaser se do sítě Frýdku-Místku trefil popáté v řadě.

„Nevěděl jsem o tom, ale před zápasem jsem na to na internetu narazil. Dal jsem tři z penalty a dva ze hry, asi dobrý soupeř,“ vysvětluje Petr Glaser.

To výrazně ovlivnilo celé utkání. „Lépe se hraje celému mužstvu. Předtím jsme dvakrát prohráli, ale hra špatná nebyla. Teď jsme to přetavili do gólů,“ míní kapitán.

Začátek druhého poločasu měl stejný průběh jako první a pro Sokolov byl úspěšný. Ve vápně dostal dostatek prostoru a času Stanislav Vávra, který nezaváhal.

„Po standardce vyhrál Jakub Dvořák hlavičku, odrazilo se to k Vávrovi, který si to dobře pohlídal, dal tělo před obránce a gól. Byl důležitý. Potom jsme si to až do konce pohlídali,“ popisuje Petr Glaser.

Netradiční obrana obstála

Baník tak naplno bodoval, i když měl, jako tradičně, před utkáním problémy se sestavou. Hlavně nehrál s klasickým stoperem, kvůli zranění a disciplinárním trestům. „Zaskakovali tam ostatní a měli trochu problémy s nakopávanými míči, Frýdek měl vepředu důrazné hráče, ale co si vybavuji, tak měli jedinou šanci za celý zápas. Kluci, co tam hráli, to zvládli velice dobře.“

Sokolov tím pádem posadil Frýdek-Místek na dno tabulky a v neděli jede do Vítkovic s podobným plánem. „Chceme vyhrát každý zápas. My si takovou situaci prožili minulý rok, není to nic příjemného, ale oni si to musí uhrát sami. Určitě nepojedeme přes celou republiku dělat kompars někomu, aby se zachránil. Ať se rozhodne na hřišti,“ dodává Petr Glaser.