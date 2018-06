Majitel fotbalové Jihlavy: Jen na jednom sponzorovi to už stát nemůže

Vaculík, předseda představenstva stavební firmy PSJ a také majitel fotbalového klubu FC Vysočina, říká do telefonu: „Začínám pracovat ráno v sedm a obvykle končím hodně pozdě v noci.“ Je extrémně vytížený.

Najít tedy půl hodiny na povídání, byť jen po telefonu, není vůbec jednoduché. Exkluzivní rozhovor o sestupu fotbalového klubu, jenž posledních více než dvacet let František Vaculík spolu s dalšími lidmi budoval, tak vznikal od úterka do čtvrtka na více částí, například během Vaculíkovy cesty autem.

Povězte, jak vám bylo, když klub, který jste vybudoval, v sobotu sestoupil do druhé ligy?

To víte, že mi to jedno není, ale takový je život. Snažili jsme se udělat maximum pro to, abychom se udrželi. Mužstvo na jaře hrálo slušně. Bohužel, poslední tři zápasy jsme nedali gól a skončilo to tak, jak to skončilo.

Nesl jste pád těžce?

Jedno mi to není, hodně jsme to probírali. Moje paní (Jarmila Vaculíková) se mě ještě druhý den ptala: Je to opravdu definitivní? Nedá se nic dělat. Vždycky je to tak, že jeden příběh končí a další zase začíná. Ty věci je potřeba brát tím způsobem, že mohou být impulzem k něčemu dalšímu.

Je něco, co byste během roku udělali v rozhodování jinak? Například dříve vyměnit trenéra Kopeckého.

Když srovnáme jarní a podzimní část, kdy jsme na podzim měli po šestnácti kolech deset bodů a na jaře za čtrnáct kol dvacet bodů, v té chvíli vás to napadne. Bavili jsme se i s manažerem panem Jinochem, jestli některá věc neměla přijít dřív, ale to už je pryč. V současné chvíli je potřeba dívat se dopředu, musíme to brát jako realitu. Věřím, že pro hráče, nebo alespoň většinu z nich, je to také složité. Teď si dají oddych a uvidíme. Je také otázkou, zda Jihlava a vůbec region chce pokračovat v podpoře, aby se jak fotbal, tak hokej vrátily do nejvyšších sfér. Není možné, aby to tady stálo na jednom sponzorovi. Samozřejmě, člověk je moc rád, že spousta partnerů pomáhá, ale v konečné poloze se v té Vysočině žádný z těch velkých připojit nechce. To ale v žádném případě není příčina toho, že jsme sestoupili.

Jak se promítne pád z první ligy do podpory klubu od PSJ?

Na to teď neumím odpovědět. Nezávisí to jen na faktu, že jsme sestoupili do druhé ligy, ale záleží také na tom, jestli PSJ bude mít dostatek zdrojů na takové činnosti, a to je rozhodnutí akcionářů, k tomu nebudu teď dávat vyjádření. Ale to teď není tématem.

Hrozí, že by rozhodnutí PSJ mohlo mít fatální následky pro klub?

Není to přání. Mým přáním je, aby tato situace klub spíše posílila a aby se vrátil co nejrychleji, nejlépe hned po jednom roce, do první ligy. Ale opakuji, není to jen o PSJ, je to o celé řadě věcí, o regionu, o městě, co vlastně lidé chtějí. My budeme tento pátek mít sezení s vedením klubu a budeme se bavit o sportovní budoucnosti, včetně prvního mužstva. Myslím, že tady je velmi dobře nastaven systém přípravy mládeže. Jsou tu ale také věci, které mě mrzí. Mám na mysli dokončení infrastruktury, tedy dobudování stadionu jako takového, a také, jak jsem zmiňoval, portfolio partnerů.

František Vaculík * Šedesátiletý předseda představenstva PSJ, a. s., jedné z nejvýznamnějších českých stavebních firem, která je zároveň jednou ze dvou hlavních akcionářů fotbalového klubu FC Vysočina Jihlava. * Rodák z Vyšné Jadľové, slovenské vesnice ležící poblíž Svidníku v Prešovském kraji. * Je ženatý. Jeho manželka Jarmila Vaculíková je členkou představenstva a také manažerkou technického úseku celku FC Vysočina Jihlava. * Má rád umění, především pak malířství a hudbu.

Rozumím.

Jedenadvacet roků to stojí hodně na PSJ, případně na naší rodině. To není cesta, kterou to může dál pokračovat. Je potřeba najít lepší mechanismus, to říkám zcela otevřeně. PSJ má také spoustu svých věcí, které musí řešit. Je to potom hrozně náchylné na kolaps a to je špatně. Zkrátka je potřeba najít další portfolio partnerů. To je téma, které budeme řešit. Samozřejmě taky teď budeme mít nižší příjmy ze STESu, čili na všechno se musí reagovat.

Zcela upřímně, myslíte si, že je reálné, aby počet sponzorů ve druhé lize vzrostl?

Samozřejmě že to bude složitější. Bohužel, berte to, že tady ten moment, jak říkáme, sponzoři, reklamní partneři, částečně souvisí s… (odmlčí se) Proto mluvím i o regionu. Vždycky to bude souviset s patrioty, nebo jak to nazvat, prostě s lidmi se vztahem k městu a okolí. Ten produkt samotný má svoji sílu. Fotbal je nejpopulárnější sport a má reklamní potenciál. Uvidíme, jak to teď bude. Já nemám v hlavě čísla, o kolik se třeba sníží příjmy ze STESu, ale řádově to budou miliony korun. Podle mě se ta částka blíží k deseti milionům korun. To je velký úbytek, který se bude muset nahradit nebo se bude hledat řešení. Ale neseděl jsem nad tím, nemám udělané rozbory, teprve nás to čeká.

Že by PSJ úplně skončilo s podporou fotbalu, to je téma?

Nevím, zatím tohle téma na stole nebylo. To je ale záležitost firmy jako takové. My jsme ještě s akcionáři neseděli, abychom to řešili.

Vyloučit to tedy nemůžete?

Vyloučit se v dnešní době nedá vůbec nic. Určitě to není cíl, nebo spíš přání. Znovu říkám, stalo se, pracujeme dobře s mládeží, pojďme v tomhle pokračovat, připravme se na druhou ligu.

Jak se pád do druhé nejvyšší soutěže podepíše na skladbě kádru? Dá se asi očekávat, že odejde Ikaunieks a další.

Mluvit o tomhle je předčasné, já vám na to nic neřeknu. Teprve toto téma budeme řešit. I Davis Ikaunieks má smlouvu na další sezonu. To jsou všechno věci, o kterých se budeme bavit. A jak už jsem v minulosti říkal, ty finance se tady v Jihlavě léta skládají nejen z příspěvků, ale i z prodeje hráčů. Tohle je, řekněme, jedna ze strategií příjmové části klubu a určitě v tom budeme pokračovat.

A dá se říct, že jsou jednání o odchodech fotbalistů typu Ikaunieks, Mara, Urblík či Schumacher ve finální fázi?

Zase, na tohle já vám v tuto chvíli nejsem schopen odpovědět. Nicméně nikde nic podepsaného není.

František Vaculík

Co se týče trenérů, spekulovalo se o odchodu Martina Svědíka do Zlína, to však padlo. Ve hře je ale prý i Karviná...

Pan Svědík je pod smlouvou a určitě budeme sedět a pobavíme se o tom. Já jsem s trenérem ve středu mluvil po telefonu a bavili jsme se o budoucnosti v Jihlavě. To, co říkáte, jsem zaslechl, ale nebavili jsme se o tom nějak. Beru to tak, že trenéři tady mají smlouvu. Sezona teď skončila, pánové dostali úkol něco připravit a první sezení bude skutečně tento pátek odpoledne.

Vaše přání je, aby trenér Svědík zůstal v Jihlavě?

Já myslím, že to je velice kvalitní trenér. Viděl jste sám, že ze čtrnácti kol jsme vybojovali dvacet bodů. Bohužel to nestačilo, ale myslím, že práce, která tady byla odvedena, může být hodnocena kladně. Samozřejmě až na ten závěr.

Je to tak, že se fotbalová Vysočina teď bude snažit postavit tým spíše na mladších hráčích?

Otázka je to dobrá, ale zase, momentálně je to předčasné. Určitě se budeme snažit začlenit mladé. Jeden z prvních telefonátů byl směrem k zástupcům z mládežnických úseků, aby znovu vytipovali ty nejtalentovanější hráče. Určitě je to cesta. Ti, kteří na to budou mít, by mohli dostat šanci se uplatnit.

V příští sezoně dojde ke změně pravidel v tom, jak se bude postupovat. První z druhé ligy postoupí přímo, druhý a třetí celek z druhé ligy se utkají v baráži se čtrnáctým a patnáctým z první ligy. Jaký je na to váš názor?

Je to realita a je potřeba to takhle brát. Jak už jsem před časem říkal. My jsme nepřipravovali žádnou variantu B, byli jsme přesvědčeni, že nesestoupíme. Věřili jsme, snažili jsme se všechno udělat pro to, abychom nesestoupili. Sestoupilo se, svět se nezboří. A že se změnily podmínky, za kterých se postupuje? Tak to zkrátka je. Vlastně se tím naskytla možnost pro třetího z druhé ligy postoupit. Ale vedle toho je také ten fakt, že přímo postoupí pouze první. Plyne z toho tedy jediné, že nejlepší by bylo druhou ligu vyhrát.

A to bude i váš hlavní cíl hned pro příští sezonu?

Mé osobní ambice jsou vždycky ty nejvyšší. Myslím, že tady jsou šikovní hráči. Ale opravdu, všechno se teprve bude řešit.