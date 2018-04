Pátá sláva v katarské éře. Nenasytná Paříž chce ale mnohem víc

V neděli si titul pařížští fotbalisté zajistili famózním výkonem, loňské šampiony z Monaka deklasovali 7:1. Sedm gólů, sedmý ligový triumf, to je hezká symbolika.

Od lavičky sledoval přesvědčivé představení svých svěřenců Unai Emery, jehož působení v hlavním městě Francie je po dvou letech zřejmě zpečetěno. V ideálním případě ještě dovede PSG k triumfu ve Francouzském poháru (ve středu je na programu semifinále v Caen) a na konci sezony se s klubem velmi pravděpodobně rozloučí.

Navzdory tomu, že s týmem slavil šest trofejí. Navzdory tomu, že si Pařížané podmanili Ligue 1, v sezoně prohráli jenom pětkrát a jako první tým z elitních lig nastříleli přes sto gólů.

„Jsem velmi šťastný, protože tým po vyřazení od Realu Madrid (v osmifinále Ligy mistrů - pozn.) ukázal velkou sílu. Liga vyžaduje v průběhu sezony nejkonzistentnější výkony,“ pochvaloval si Emery po nedělním mači.

Španělský trenér už přesto tuší, že zaplatí za neúspěch v soutěži, kterou Paříž už několik let mocně touží ovládnout. Ohromné investice – namátkou do Neymara, Edinsona Cavaniho či Kyliana Mbappého – stačily od příchodu katarských šejků, tedy od roku 2011, maximálně na čtvrtfinále Ligy mistrů.

Letos ani to ne. Což je málo.

„Dominance v lize by neměla zastavit pařížský růst na evropské scéně. Klub musí konečně naplnit své evropské ambice,“ řekl deníku L’Equipe Johan Micoud, mistr Evropy z roku 2000.

„Uvědomujeme si potenciál tohoto týmu. Že jsme vypadli z Ligy mistrů? Stává se, to je fotbal. Bolelo to, ale nakonec jsme měli dobrý ročník,“ myslí si kapitán Thiago Silva.

Urostlého brazilského stopera a jeho parťáky podle všeho povede v příští sezoně nový trenér. Všeobecně se počítá s tím, že dalším vyvoleným na prestižní lavičce bude žádaný Thomas Tuchel.

„Až s někým podepíšeme smlouvu, oznámíme to. Zatím není co oznamovat,“ mlží šéf Al Chelajfí. „Trenéra máme, vyhráli jsme s ním 7:1 a smlouvu má do konce sezony,“ dodal. I to je ukázka hlavního pařížského zájmu – bezprostředně po zisku titulu je nejrozebíranějším tématem budoucnost trenéra.

„Chceme dál růst a psát další stránky naší historie. Jak ve Francii, tak v Evropě,“ prohlásil během mistrovských oslav Emery.

Nová kapitola pařížské kroniky však asi bude bez něj. Objeví se tam naopak vymodlený úspěch v Lize mistrů?