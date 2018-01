Můžu být lepší, vyhlásil Depay. A pak krásnou trefou rozesmutněl Paříž

„Jsem šťastný. Ukázali jsme, že se Paříže nebojíme,“ vyprávěl bezprostředně po utkání do kamer televize Canal +. Vedle reklamního panelu stál svlečený do půl těla, dres totiž vymrštil do vzduchu během euforických oslav.

Jako náhradník rozhodl šlágr francouzské ligy.

Depay nastoupil v 69. minutě za stavu 1:1. Nebyl příliš výrazný, ale stačila mu chvíle. Pár dotyků s balonem kolem unavené obrany PSG. A odvaha vzít na sebe zodpovědnost.

Pak už jen slavil. Přes sedmapadesát tisíc diváků na lyonském stadionu sledovalo jeho hustě potetovanou muskulaturu, které dominuje lev přes celá záda. A Depay si - tak jako tolikrát předtím - zacpal uši a zavřel oči. Vzkaz kritikům.

„Za ten gól jsem vážně rád, pomohl jsem k výhře,“ těšilo ho. „Chci zase hrát nejlépe jak umím,“ vyhlásil.

Třiadvacetileté křídlo je chvíli nahoře, chvíli dole. Když hrál Depay ještě doma, válel. Říkalo se o něm, že nizozemská liga neviděla takový talent od dob Arjena Robbena. Povedlo se mu mistrovství světa 2014.

Chválu slyšel i od samotného Cristiana Ronalda, který ho označil za jednoho z nejlepších mladých fotbalistů na světě.

O jeho schopnostech brzy věděli všichni, magazín France Football ho zvolil talentem roku 2015. Následoval přestup do Manchesteru United, který v něm viděl budoucí hvězdu. Pod jméno Memphis, které nosívá na dresu, mu nažehlili posvátnou sedmičku.

Měl se zařadit po bok slavných nositelů této cifry. Erika Cantony, George Besta, Davida Beckhama, Ronalda.

Místo toho ukázal jen záblesky toho, proč za něj United zaplatili 34 milionů eur (865 milionů korun). Na úvod si postěžoval na náročné tréninky, upozorňoval na sebe spíš extravagantním stylem oblékání, za což to schytal od tehdejšího asistenta Ryana Giggse.

Po roce a půl z Manchesteru odešel.

Novým útočištěm se stal Lyon, kde má naplno ukázat, jaký potenciál v něm dřímá. Loni v březnu ohromil svět gólem z poloviny hřiště v utkání s Toulouse. „Nejkrásnější trefa v životě,“ hlásal tenkrát a odmítal srovnání s Beckamem, kterému se v dresu United v devadesátých letech povedl podobný kousek.

Ale stále střídá světlé okamžiky s horšími. Jednou dá hattrick, jindy po nevýrazném výkonu střídá, občas naskakuje na posledních pár minut. „Vím, že můžu být mnohem lepší! Nejsem sám se sebou spokojený,“ říkal v rozhovoru před nedělním utkáním s Paříží.

Co předvedl v něm, už víte. Odrazí se konečně k fotbalovým výšinám?