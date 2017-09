Díky za dva vlastňáky. Výhru PSG kazí hvězdný spor Neymara s Cavanim

Bylo jasné, že dřív nebo později k něčemu podobnému dojde.

Paříž, která nad Lyonem ve francouzské lize vedla 1:0, dostala možnost náskok zdvojnásobit z pokutového kopu. Útočník Cavani si stavěl míč na puntík, vedle něj stál Neymar a žadonil, aby penaltu mohl kopnout on. Uruguayec ho odmítl, miliardový Brazilec jen zakroutil hlavou a odešel.

Neymar didn't look too happy allowing Cavani to take the penalty. pic.twitter.com/MS8Kdgg1sI