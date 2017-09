Koubka překonal Balotelli, Paříž je dál stoprocentní díky vlastním gólům

Vítězná série fotbalistů Paris St. Germain ve francouzské lize pokračuje, i když v šestém kole nedali gól. Jejich výhra 2:0 nad Lyonem se totiž zrodila po dvou vlastních brankách, které si hosté vstřelili ve druhém poločase. Hráči pařížského klubu nenašli cestu míče do branky ani z pokutového kopu, který v 80. minutě neproměnil Edinson Cavani.

Skóre se změnilo o pět minut dříve, kdy Marcelo srazil za gólmana Anthonyho Lopese centr z levé strany. Cavaniho bombu z penalty pak Lopes vyrazil do břevna a dorážku nepřipustil, naděje Olympique na udržení neporazitelnosti ale vzaly definitivně za své v 86. minutě. Lopes sice opět skvěle zneškodnil střelu po akci hvězdných posil Neymara a Kyliana Mbappého, ale míč se odrazil jen do obránce Jérémyho Morela a od něj do prázdné branky.

PSG vede s plným ziskem tabulku o tři body před obhájci titulu z Monaka.

Fotbalisté Monaka porazili v šestém kole francouzské ligy nováčka Štrasburk 3:0 a na domácím hřišti tak vyhráli posledních 13 zápasů nejvyšší soutěže. Dvakrát se prosadil kolumbijský kanonýr Radamel Falcao, jenž s devíti zásahy vede tabulku střelců Ligue 1.

Monako v minulém kole prohrálo na hřišti Nice vysoko 0:4, reparát ale dnes složilo s přehledem. Už v osmé minutě mohl otevřít skóre Jovetič, jeho povedený lob ale skončil na břevnu.

Krátce po přestávce už se ale domácí radovali z gólu, po Falcaově skákavé přihrávce skrz vápno zakončil Rony Lopes. V druhém poločase dvěma trefami pojistil výhru knížecího celku Falcao.

Výsledky: 6. kolo: Monako - Štrasburk 3:0 (51. a 67. Falcao, 44. Rony Lopes), Toulouse - Bordeaux 0:1 (69. Malcom), Dijon - St. Etienne 0:1 (48. Bamba z pen.), Guingamp - Lille 1:0 (90.+3 Didot), Nantes - Caen 1:0 (73. Girotto), Troyes - Montpellier 0:1 (32. Mendes), Amiens - Marseille 0:2 (52. a 55. N’Jie), Paris St. Germain - Lyon 2:0 (75. vlastní Marcelo, 86. vlastní Morel), Angers - Mety 0:1 (55. Roux), Rennes - Nice 0:1 (79. Balotelli),