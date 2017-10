Brňané řeší problém. Mají útočníka, který se vyhýbá vápnu

Ba co hůř, tožský reprezentant se (s dávkou nadsázky) vyhýbá vápnu! „Je to dlouhodobý problém Francise,“ přikývne trenér fotbalové Zbrojovky Roman Pivarník. „Je to hráč, který je v poli velmi silný, dokáže balony sklepnout. Nyní začínáme pracovat, aby se nám netoulal po stranách. Chceme, aby nabíhal do šestnáctky a byl v ní nebezpečný.“

Křiklavý příklad, proč brněnský forvard číslo jedna za dvanáct ligových kol ještě neskóroval, nabídl sobotní mač s Duklou.

Urostlý chasník, za jehož zády funěli stopeři Jiránek s Holkem, nezřídka uhrál dlouhý balon a posunul ho na křídlo. Místo toho, aby pak jako hladový chrt pelášil do vápna na centr, se Koné k šestnáctce spíš kymácivě plížil.

Přesto rodákovi z Pobřeží slonoviny v Brně věřil trenér Habanec, jeho dočasný následovník Dostálek a nyní i Pivarník.

A slovenskému kouči se mohl Koné nakonec odvděčit. Proti Dukle se v závěru zápasu dvakrát zjevil na malém vápně. V prvním případě jeho hlavička proskákala těsně vedle a Koné vztekle kopal do tyče, podruhé se v nastaveném čase natahoval na centr, ale nedokázal přesně zacílit.

„Trošku mu to sjelo,“ prohodí jeho ofenzivní parťák Michal Škoda. „Fery měl hodně smůlu, minule proti Slovácku měl proti němu fantastický zákrok Heča. Pro nás je platný,“ hájí ho Škoda. „A až se příště dostane do nějaké šance, promění ji a pomůže nám.“