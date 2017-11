Oceněný Koné pro BBC: Lidé se ke mně chovají jinak. Cítím přátelství

Ten příběh je známý. Francis Koné v únoru letošního roku v ligovém utkání v pražském Ďolíčku zachránil život protihráči Martinu Berkovcovi. Ten zůstal po kolizi se spoluhráčem bezvládně ležet na hřišti a Koné mu vytáhl zapadlý jazyk.

Zpráva okamžitě obletěla přední světová média, jež dvojnásobného tožského reprezentanta oceňovala. A záchranu lidského života přímo na hřišti odměnila minulý měsíc také FIFA - hráči z české ligy udělila cenu Fair Play.

Francis Koné Narodil se 22. listopadu 1990 v Abidžanu v africkém státě Pobřeží slonoviny. Je reprezentantem Toga, jehož občanství má po matce. 189 centimetrů vysoký útočník působil v Thajsku, Ománu, Portugalsku a Maďarsku. V létě 2015 přestoupil do Slovácka, od nové sezony obléká dres Zbrojovky, za kterou dosud odehrál 12 zápasů. Ligovou trefu si v Brně zatím nepřipsal. V říjnu získal ocenění v anketě FIFA „The Best“ 2017 v kategorii fair play.

„Připadal jsem si jako ve snu. Byl jsem moc překvapený,“ vzpomíná nyní v rozhovoru s Piersem Edwardsem z BBC.

Všechny fotbalové hvězdy současnosti i minulosti v Londýně tleskaly právě Konému. O to víc šestadvacetiletého fotbalistu mrzelo, že si trofej nemohl převzít osobně, protože si nestihl vyřídit víza.

„Chtěl jsem se potkat s Cristianem nebo Messim, udělat si s nimi selfie,“ přiznával pak smutně...

Trofej s vyrytým „The Best“, v překladu „nejlepší“, má teď vystavenou ve svém skromném pokoji na okraji Brna. Kéž by tohle ocenění pomohlo kultivovat fotbalové fanoušky, přeje si.

„Lidé se ke mně chovají jinak než dřív. Cítím respekt, přátelství. Stal jsem se pro ně známým, dost možná celebritou,“ líčí Koné a přidává historku z podzimního ligového utkání na Slavii.

„Hráli jsme v Edenu, já se před zápasem rozcvičoval a slyšel jsem z hlediště od soupeřových fanoušků: ,to je ten chlápek, který zachránil Martina’. V tu chvíli začali skandovat mé jméno, aplaudovali. Byl jsem tak šťastný, vůbec jsem se nemohl soustředit,“ přiznává.

Jaký rozdíl oproti jeho evropským začátkům.

V portugalském klubu Olhanense hrál teprve svůj třetí zápas, když ho fanoušci rasisticky uráželi. Tehdy přemýšlel, že hřiště opustí, teď chce proti podobnému chování bojovat. I s oceněním od FIFA.

„Nemůžete přece na lidi útočit kvůli barvě pleti, nazývat je opicemi - to není normální,“ říká Koné, kterého fanoušci rasisticky uráželi i tehdy v únoru na stadionu Bohemians. On pak zachránil život domácímu brankáři. „Když viděli, co jsem udělal, omlouvali se mi. Děkovali mi a bylo jim to líto,“ vzpomíná.

„Fotbal je férová hra a já jsem jim to ukázal. Rasismus do něj, ani nikam jinam, nepatří. To je ten vzkaz, který za tím já vidím. Zastavit rasismus - i takový je význam fair play,“ dodává Koné.

Hrdinou přitom stejný hráč není poprvé. Už v roce 2011 zachránil život hráči v Thajsku, pak dvakrát i v rodném Pobřeží Slonoviny. Jeho rytířský čin letos poprvé zachytily i kamery. A tím pádem celý svět.

„Dostal jsem spoustu zpráv a lidé mě v nich dokonce nazývají andělem. Ale já jim vždycky odpovídám, že jsem jen obyčejný Francis Koné a všechno tohle činí Bůh, ne já.“