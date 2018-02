Pozdě na srazu, bez pasu... Koného smutné loučení s Brnem

Takhle bizarně se vší pravděpodobností končí v Brně neúspěšné působení útočníka, který do Zbrojovky přišel ze Slovácka loni, v lize nastoupil do čtrnácti zápasů a nedal v nich ani gól.

Víc vešel ve známost jako držitel Ceny fair play od mezinárodní federace FIFA za záchranu života v utkání Slovácka proti Bohemians. Trenér Roman Pivarník ho v zimní přípravě přestal stavět 17. ledna. Další čtyři duely Koné vynechal.

„Má svolení hledat si jiné angažmá, ještě ho čeká jednání s majitelem klubu,“ uvedl Pivarník. „Jednak jsme limitovaní počtem hráčů v kádru, druhý problém je s pasem,“ uvedl brněnský kouč.

Napřed si u tiskového mluvčího ověřil, zda neuvěřitelnou Koného historku může komentovat, a když dostal svolení, rozhorlil se.

„Dostal za úkol si prodloužit pas, protože do Turecka musíte mít platnost pasu ještě dalších pět měsíců po návratu. Měl na to měsíc, ale vykašlal se na to a přijel do Brna s tím, že pas v pořádku nemá. I kdybychom ho na soustředění chtěli, tak s námi nemůže, protože v květnu mu pas končí. Takto není schopný do Turecka odcestovat,“ líčil Pivarník.

Ani v přípravě nepanovala v Brně se svérázným útočníkem spokojenost. Průšvihem kolem pasu všechno vyvrcholilo. V Turecku absolvuje Zbrojovka klíčové herní soustředění, potřebuje tam vyladit taktiku a najít optimální sestavu. Hráč, který u toho nebude, na místo v kádru těžko může pomýšlet.

Což navíc v Koného případě není zdaleka všechno.

Brněnský trenér Roman Pivarník dává pokyny svým svěřencům.

„Měl pozdní příchod na sraz na zahájení přípravy, když přišel o den později, následovaly další dva tři průšvihy, pak průšvih s pasem. Libor Došek (vedoucí mužstva) mu jasně řekl, že mu pas končí, dal mu to i na papíře písemně. Za měsíc Koné řekl, že na to neměl čas,“ rozhodil rukama Pivarník.

V kádru si raději nechal oba mladé útočníky Antonína Růska a Martina Zikla, navíc klub do Turecka plánuje přepravit i Michala Škodu. Po zranění hlásí chuť k návratu do společné přípravy.

A Koné? „Musíme najít formu, jakou by se to dalo vyřešit,“ připustil Pivarník. Slovácko prý svého bývalého útočníka zpět chtít nebude.

První zápas Zbrojovka na soustředění odehraje v sobotu proti Dunajské Stredě, dále ji čekají v úterý BATE Borisov a v pátek Chabarovsk. Ligové jaro pak odstartuje za další týden v Praze na Bohemians.