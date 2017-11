Červená pro rytíře fair play. Byl to zkrat, omlouval se brněnský Koné

Měl štěstí, že svým selháním nezavinil porážku. I bez Koného totiž Zbrojovka na domácím hřišti Teplice porazila 1:0 a odpoutala se ode dna prvoligové tabulky.

„Francis nám to ale hodně zkomplikoval. To jeho vyloučení byl obrovský průšvih,“ vydechl Pivarník. „Vyhrál cenu fair play, v životě by neublížil ani mouše, a nakonec je vyloučený...“ pokrčil rameny.

Proč vlastně? Koné stihl dvě žluté karty schytat během pouhých tří minut. Nejprve hloupě zakopl míč po odpískání a diváci z hlavní tribuny trenéra Pivarníka vybízeli, ať přemotivovaného Koného raději střídá.

I kdyby je brněnský kouč snad chtěl poslechnout, stejně by to nestihl. Koné totiž vzápětí - rovněž po odpískání - strčil do teplického kapitána Jana Kroba, ten upadl a rozhodčí musel táhnout červenou.

„Ta první karta byla úplně stupidní. Tohle byl můj zkrat, za který se omlouvám. Tělem jsem na hřišti byl, hlavou ale ne. Nedařilo se mi hrát tak, jak jsem si přál, abych pomohl týmu. Byl jsem frustrovaný. Z toho to vyplynulo. Byl jsem v emocích,“ vysvětloval Koné, který přišel mezi novináře otevřeně vysvětlit svůj výkon.



Sám cítil, že je potřeba přihlásit se k přešlapu. Přestože ho za něj nikdo bezprostředně po nesmírně cenném tříbodovém zisku neplísnil.

„Je to blbé, nedá se to omluvit, ale když se zápas vyhraje, dá se to přejít. Znám to ze své zkušenosti, že má někdy člověk tmu před očima. Od Francise to ale byla hloupost, věděl, že má žlutou kartu, přesto si dovolí si do někoho strkat. Je to signál rozhodčímu, že ti duhou kartu má dát, což se i stalo,“ rekapituloval brněnský tahoun Jan Polák.

Rozpaky sám dobře vnímal právě Koné. Druhý poločas strávil v tunelu mezi střídačkami, kde si také plácl se všemi spoluhráči, jdoucími po ubojovaném vítězství z hřiště.