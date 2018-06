Jako by vůbec neřešil, že jeho tým zatím v Rusku neladí. Že se mladý mančaft plný velkých talentů na výhry nad papírově slabšími soupeři natrápil.

Proti Austrálii (2:1) mu pomohl kuriózní vlastní gól v závěru zápasu.

Proti Peru (1:0) především soupeřova nemohoucnost proměňovat šance.

„Ve druhé půli jsme měli problém udržet míč, ale stejně na tom byl i soupeř. Důležitá je druhá výhra v turnaji a postup do osmifinále, což byl náš cíl,“ řekl novinářům Deschamps.

Ten měl na rukávu kapitánskou pásku, když Francouzi mistrovství světa vyhráli naposledy. Tenkrát v roce 1998 ještě nebyl na světě Kylian Mbappé, jedna z hvězd současné reprezentace.

A od čtvrtka její nejmladší střelec na velkých turnajích. Rozhodl totiž utkání proti Peru.

„Je to skvělý pocit. Skórovat na mistrovství světa je pro každého hráče sen, stejně tak pro mě. Doufám, že takových momentů bude víc,“ prohodil Mbappé během tiskové konference, kam přišel byl coby hráč zápasu.



„S Kylianem jsem byl velmi spokojený, protože ukázal nejen své ofenzivní kvality a rychlost, která ho zdobí, ale především se obětoval se pro celý tým, dobře bránil,“ dodal Deschamps.

Francii, která hraje v úterý poslední duel základní skupiny s Dánskem, stačí už jen bod k jistotě prvního místa. „Že by pro nás za jistých okolností bylo výhodnější druhé místo? Ne, takhle my nepřemešlíme, nespekulujeme, to není náš styl. Chceme zvítězit,“ ujistil kouč.

V osmifinále se Francouzi utkají s týmem ze skupiny D: Chorvatskem, Argentinou, Islandem, či Nigérií.