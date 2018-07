Pardubický Fousek varuje: S Jihlavou si nic nedarujeme, start je důležitý

Oba týmy přitom v předchozím prvním kole soutěže zaznamenaly nachlup stejný výsledek 3:1 - Pardubičtí doma proti Vítkovicím, Jihlavané v prestižním mači v Brně.



„V Jihlavě to bude hodně náročný zápas, už jenom kvůli tomu počasí, co nás čeká,“ upozornil krajní záložník Adam Fousek v rozhovoru pro klubový web na teplotu, která by se měla blížit třicítce. „Bude to určitě soubojové, žádný tým nedá ani metr trávníku zadarmo. Myslím si, že padne málo gólů,“ doplnil.

Zatímco minulou sobotu Východočeši museli prakticky po celý zápas bušit do zalezlé obrany Vítkovic, teď se podle něho dá očekávat, že iniciativu bude mít spíš domácí Jihlava. Ale Fouskův tým do střetnutí půjde v dobré náladě. Jednoznačná výhra nad ostravským soupeřem, kterou mírně hyzdí jen zbytečná inkasovaná branka, jej velmi povzbudila.

„Pomohlo nám to hodně. Start do soutěže je důležitý a co si pamatuju, v prvním utkání jsme nikdy nevyhráli. I góly jsme si nechávali až na další zápasy. Věřím tedy, že se rozjedeme dřív než v předchozích letech,“ pravil Fousek.

V nominaci Pardubic na zápas v Jihlavě by se vedle Fouska a dalších osvědčených jmen mohl objevit už i Vojtěch Čmelík. Obránce Pod Vinici přichází z pražské Sparty na přestup a s klubem hned podepsal dvouletou smlouvu.

„Jsem hrozně rád, že se vše po dlouhé době a komplikacích, které s přestupem souvisely, dotáhlo do úspěšného konce,“ ulevil si 21letý bek. „Teď se už mohu soustředit jen na fotbal. Doufám, že pomohu týmu, který teď šlape výborně. Do pátečního zápasu budu připravený naskočit,“ dodal Čmelík.

Sportovní manažer FK Pardubice Vít Zavřel si pochvaluje, že nová posila zvýší konkurenci na levé straně hřiště.

„Vojta je využitelný na krajním obránci i ve středové řadě. Je to rychlostní typ, šikovný hráč do kombinace a jsme rádi, že se nám ho podařilo získat,“ uvedl Zavřel.