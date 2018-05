V Brně hasí Požárem. Potká se coby sportovní ředitel zase s Pivarníkem?

Vedení klubu po celý týden naproti tomu chystalo taková opatření, která hned na konci sezony vidět nebudou, ale pokud se podaří realizovat, ovlivní směřování Zbrojovky na celé nejbližší období.

Ve fotbalových kruzích se rozběhla informace, že se brněnský klub snaží znovu obsadit funkci sportovního ředitele, na kterou během probíhajícího ligového ročníku a po odvolání trenéra a manažera Svatopluka Habance rezignovalo. Mužem, který má na klíčový post nastoupit, je dosavadní sparťanský činovník Tomáš Požár, bývalý ligový obránce.

„Pokud to dopadne, je to pro Brno výborná volba. Jasno by mělo být příští týden,“ řekl pro MF DNES zdroj, který se v českém profesionálním fotbale pohybuje.

Požár v Brně ve čtvrtek osobně jednal, v pátek se rokovalo znovu o širších aspektech vedení klubu po jeho sestupu do druhé ligy.

Nakonec na závěr usilovnými diskusemi protkaného týdne Zbrojovka ústy svého mluvčího záměr Požára získat potvrdila.

„Můžeme potvrdit probíhající jednání na těchto pozicích. Směřují k tomu, aby v pondělí bylo vše hotovo a smluvně dotaženo,“ uvedl mluvčí Martin Lísal.

Akce, rozběhnutá Zbrojovkou hned po definitivním ligovém „NE“ a sestupu vinou bezgólové domácí remízy ve 29. kole s Jihlavou, má pro nejbližší budoucnost fotbalového Brna velký význam. Post sportovního ředitele je nesmírně důležitý; sportovní ředitel určuje nastavení chodu klubu, jeho filozofii, pracuje na propojení mládeže s mužstvem dospělých.

Navíc je právě postava Tomáše Požára navázána na setrvání současného trenéra Romana Pivarníka, jemuž na konci května končí smlouva pro první ligu.

Oba se znají z Bohemians Praha 1905, kde se potkali v sezoně 2014/15. Klokany tehdy dovedli k 8. místu v lize.

„Roman měl pro úspěch v sezoně zásadní vliv. Trenéři se pro nás stávají partnery, dáváme jim absolutní důvěru a pečlivě je vybíráme. Roman tady prokázal, že má potenciál az hlediska odbornosti a trenérského řemesla je na velmi dobré úrovni,“ hodnotil Pivarníkovu práci Požár.

Následně odešel do Sparty, kde působil v nejužším vedení. Nyní by se oba měli potkat v Brně. Pivarník si přímo vymínil, aby byla pozice sportovního ředitele obsazena, bez toho považoval svoje setrvání ve Zbrojovce za nepravděpodobné. Naopak s Požárem „v zádech“ by měl motivaci vytvořit v Brně takový tým, který by byl schopen ihned v příští sezoně atakovat zpět postup do nejvyšší soutěže.

Jasno na konci týdne nebylo ale také proto, že ani pro Požára, ani pro Pivarníka nebyla Zbrojovka jedinou možností. U trenéra se mluvilo o jednom kontaktu z Rakouska a představit na své straně si ho údajně dovede Zlín. Požár má rovněž nabídku z české první ligy.

Zbrojovka si věří, že oba získá na svoji stranu. Původně se klub chystal informovat veřejnost o změnách ve čtvrtek, pak termín posunul na pátek. Následně požádal o odklad do začátku příštího týdne.

S Požárem, který během své hráčské kariéry ve Spartě, Teplicích a Jablonci nasbíral 61 ligových startů a patří mu titul se Spartou, se pojí v posledních sezonách krajně nečitelná vizitka za práci v kancelářích Sparty. Tam byl šéfem skautingu a později i sportovním ředitelem, ale pokud letenský klub něco charakterizovalo, tak nejasná koncepce a časté měnění strategie jak v obsazení trenérského postu, tak při skladbě kádru.

Oslovený zdroj MF DNES k tomu říká: „Ve Spartě měl Požár pravomoci jen navenek, ale nerozhodoval. Pokazil si tím jméno.“ Požára hodnotí jako velmi pracovitého fotbalového nadšence. „Umí si vytvořit velký přehled o hráčích, vnímá detaily a pracuje s nimi. Fotbalu po taktické stránce dokonale rozumí. To, jak je na tom dnes Bohemka, nastartoval on. Vnímá důležitost práce s mládeží,“ chválí 42letého muže.

Bývalého obránce a (zřejmě) budoucího funkcionáře Zbrojovky.