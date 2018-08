Slezské derby mezi Opavou a Karvinou přinese boj o první výhru

Derby Opavy s Karvinou bude duelem mužstev ze dna soutěže. Opavští dosud získali jediný bod, Karvinští ani jeden. „To utkání beru tak, že v tabulce jsou na tom tři týmy velice podobně. My bohužel patříme mezi ně,“ řekl opavský trenér Roman Skuhravý. S oběma slezskými celky je u dna i Dukla Praha, která pětkrát prohrála.

Může to být zápas podzimu?

„Jestli k tomu utkání přistoupíme tak, že je pro nás stěžejní, tak ho velice pravděpodobně nezvládneme,“ namítl Skuhravý. „Zkušenosti z takových těžkých zápasů jsou jednoznačně na straně Karviné. Pokud jde o nás, musíme se zaměřit na to, abychom byli preciznější v ofenzivě i defenzivě. Jestli se nám to povede, můžeme uspět.“

Opava – Karviná Průběh utkání minutu po minutě od 17.00

Karviná dosud dala čtyři góly. „To my bohužel také,“ upozornil opavský kouč. „Oba týmy se potýkají s podobnými problémy. Na druhou stranu naše výhoda může být v tom, že jsme delší dobu pohromadě.“

To potvrzuje karvinský trenér Roman Nádvorník: „Opavské mužstvo je sehrané, mají ve hře automatismy, které my ještě postrádáme, protože jsme po kupě jen chvíli.“

Leč Nádvorník upozornil, že v dané situaci je to úplně jedno. „Musíme bodovat, ať soupeř bude hrát v jakémkoliv rozestavení, v jakékoliv sestavě. Nic z toho nemůže mít vliv na náš výkon a na to, abychom si přivezli body.“

Opava – Karviná Zápas 6. kola od 17.00 v Brně Rozhodčí: Zelinka – Blažej, Kříž. Oba týmy se v nejvyšší soutěži dosud neutkaly. Předpokládané sestavy

Opava: Fendrich – Hrabina, Svozil, Helebrand – Kayamba, Jursa, Kuzmanovič, Schaffartzik, Zapalač – Jurečka, Puškáč.

Karviná: Berkovec – Čolič, Panák, Janečka, Moravec – Mertelj, Budínský – Tusjak, Lingr, Letič – Wágner.

Skuhravý nechystá žádné převratné změny v sestavě.

„Bezmezně hráčům věřím,“ řekl jako už několikrát. „Před sezonou jsme se rozhodli, že dáme příležitost kádru, který tady máme, takže by bylo kontraproduktivní začít v téhle chvíli panikařit. Jsem přesvědčený, že naše limity leží výše, než zatím jsme. Přijde doba, kdy se zvedneme ve složení, v jakém jsme.“

Karvinský trenér zná Opavu dobře ještě z národní ligy. „V minulé sezoně jsem se tam s nimi dvakrát setkal,“ připomněl své působení v Táborsku. „Soupeřům Opavy občas dělá problémy jejich rozestavení, kdy hrají se třemi obránci, pěti záložníky a dvěma útočníky, ale věřím, že jsme dobře připraveni a utkání zvládneme.“

Naději mu dává i to, že se hraje v Brně, protože Opavští na svém stadionu budují umělé vyhřívání. „Měla by to být naše výhoda, neboť divácká kulisa v Brně nebude tak veliká, jako by byla v Opavě,“ podotkl Nádvorník.

Jeho protějšek Skuhravý připouští, že duel nebude pro jeho svěřence snadný. Ne však kvůli ztrátě domácího prostředí. „Ale proto, že kluci za dobu, co jsme spolu, tak důležité utkání nehráli. Nijak se však k němu neupínáme. Prostě ho

chceme zvládnout.“

Na Duklu pozor, varuje Páník

Plni sebevědomí, ne však nijak přehnaného, půjdou do dnešního souboje s Duklou Praha fotbalisté Baníku Ostrava. Moc dobře si uvědomují, že výhra je udrží v kontaktu s nejlepšími celky soutěže.

Ostrava – Dukla Průběh utkání minutu po minutě od 17.00

„Dobrý vstup do sezony hráče hodně povzbudil, což bylo vidět i minule v Olomouci (4:1), kdy si dovolovali věci, které jsme předtím v našich zápasech neviděli,“ řekl ostravský trenér Bohumil Páník.

„Důležité je, že jsou v pohodě, ale nic se nesmí přehánět. Abychom uspěli, musíme znovu podat poctivý výkon, technicky na výši,“ dodal.

Byť je Dukla bez bodu poslední a má skóre 4:15, žádný snadný sok to podle Páníka nebude. „Hodně obměnili kádr, odešli jim zkušení, hlavně defenzivní hráči a příležitost dostali mladí. A než si vše sedne, je to vždy zpočátku složité.“

Ostrava – Dukla Duel 6. kola od 17.00 v Ostravě Rozhodčí: Machálek – Podaný, Boček. Minulé utkání: 1:2. Předpokládané sestavy

Ostrava: Laštůvka – Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman – Fillo, Jánoš, Hrubý, Holzer – Diop, O. Šašinka.

Dukla: Rada – Douděra, Bezpalec, Chlumecký, Miloševič – Tetour, Hanousek – Breda, Holík, Podaný – Schranz.

Páník s nadsázkou přirovnal Duklu ke kryse zahnané do kouta. „Ta pak skáče až dva metry vysoko a hryže kolem sebe. A oni jsou v této situaci. Budou velice nepříjemní. Navíc patří do skupiny herních mužstev. Nejsou to bouchači, kteří by hru zjednodušili, takže o to to bude horší. Viděl jsem zápasy Dukly v Příbrami (0:4) a doma se Slováckem (1:2) a v nich měla smůlu. Zase bude muset naše mužstvo hodně běhat.“