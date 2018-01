Fotbalový kalendář 2018. Kdy začne jaro či nový ročník ligy i pohárů

Pro Česko jarní část sezony začne 15. února a skončí 26. května. Na start nového ročníku se týmy postaví 21. července, jen týden po finále mistrovství světa.

Podívejte se na fotbalový kalendář pro rok 2018 a jeho nejdůležitější data.

24. ledna. Česká reprezentace se dozví jména dvou soupeřů, s nimiž se od září do listopadu utká v Lize národů. Losuje se v Lausanne. Češi jsou v druhé výkonnostní soutěži, před losem mají jistotu, že se nepotkají se Severním Irskem, Dánskem a Tureckem. Jeden z jejich protivníků vzejde ze čtveřice Rakousko, Wales, Rusko, Slovensko; druhý pak z z těchto zemí: Švédsko, Ukrajina, Irsko, Bosna.

13. února. Start jarní části evropských pohárů, začíná se osmifinálovými duely Ligy mistrů, které mají celkem osm termínů až do 14. března. Jediný český zástupce Viktoria Plzeň vstoupí do vyřazovací fáze Evropské ligy ve čtvrtek 15. února na hřišti Partizanu Bělehrad, v domácí odvetě srbského šampiona vyzve 22. února.

17. února. Start jarní části první ligy. Je možné, že 17. kolo začne předehrávkou už v pátek 16. února, jednotlivá utkání ještě nemají přesné termíny. Šlágrem je duel třetí Olomouce s vedoucí Plzní či duel Sparty s Libercem.

28. února. Čtvrfinále domácího poháru, jde o oficiální termín. Utkají se Slavia - Liberec, Mladá Boleslav - Ostrava, Hradec Králové - Zlín a Jablonec - Slovácko.

23. března. Národní mužstvo se vypraví na turnaj China Cup, kde se v západočínském Na-ningu utká s Uruguayí. O tři dny později se v zápase o umístění střetne s domácí reprezentací, nebo Walesem. Další sraz čeká mužstvo Karla Jarolíma až v červnu, kdy by mělo odehrát jedno či dvě přípravná utkání.

9. května. Finále českého poháru. Vítěz Mol Cupu si zajistí přímý postup do základní skupiny příštího ročníku Evropské ligy. Pokud zároveň skončí na prvních dvou místech prvoligové tabulky (reálně to může být Slavia, nebo Liberec), přímý postup do Evropské ligy připadne třetímu tým soutěže.

26. května. Finále Ligy mistrů i domácí nejvyšší soutěže. Nejpozději poslední květnovou sobotu bude znám český ligový šampion. Pokud se jím nestane Plzeň, půjde o velké překvapení. Ve stejný den od 20.45 na Olympijském stadionu v Kyjevě nastoupí nejlepší evropské týmy. Skončí nadvláda Realu Madrid, který v Lize mistrů vyhrál poslední dva ročníky?

14. června. Vypukne mistrovství světa, největší sportovní akce planety roku 2018. Zahajovací utkání obstará domácí Rusko se Saúdskou Arábií od 17.00 na stadionu v Lužnikách. Šampionátu se zúčastní dvaatřicet národních týmů rozdělených do osmi skupin po čtyřech. Do osmifinále postoupí z každé skupiny dva nejlepší.

15. července. Mistrem světa se stává..... Finále šampionátu hostí opět Lužniky, výkop je také od 17.00 středoevropského času.

21. července. Ligový ročník 2018/2019 začíná v novém formátu. Na podzim se odehraje devatenáct kol, dosud to bylo šestnáct. Po třiceti kolech se tabulka rozdělí a odehraje se nadstavbová část. Prvních šest týmů bude bojovat o titul, mužstva na sedmém až desátém místě o možnost hrát kvalifikaci o Evropskou ligu, zbytek si to rozdá o záchranu.

24. července. Česká mužstva vstupují do kvalifikací o evropské poháry. Mistr má reálnou možnost přímého postupu do základní skupiny, druhý tým ligy začne právě 24. července ve 2. předkole Champions League. Čtvrtý, případně pátý tým tabulky 26. července začne bojovat o Evropskou ligu.

30. srpna. Los Ligy mistrů, je pravděpodobné, že Česko bude mít na slavnostním ceremoniálu v Monaku po pěti letech svého zástupce. Základní skupiny Evropské ligy se losují o den později.

6. září. Národní mužstva se nezapojí do kvalifikace o Euro, ale na podzim 2018 budou bojovat v nově vzniklé Lize národů. Každý tým odehraje po dvou duelech v září, v říjnu a v listopadu. První kolo je na programu 6. až 8. září, závěrečné šesté dějství se odehraje 18. až 20. listopadu, prostě v klasických reprezentačních termínech.

13. prosince. Poslední den, kdy české mužstvo(a) odehraje pohárový zápas v roce 2018. Bude to v Evropské lize. O den dřív skončí bitvy v základních skupinách Ligy mistrů.

16. prosince. Ještě osm dní před Vánocemi se půjde na fotbalovou ligu, nový formát soutěže protáhne podzim proti dosavadním zvyklostem o dva týdny.