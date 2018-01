Sparta vysoko porazila čínského soupeře, Plzeň zdolala Basilej

Pro Spartu to byl druhý zápas v zimním období, před odletem na soustředění do Španělska porazila druholigové Táborsko 7:2, když po půlhodině o dvě branky prohrávala. Dvě branky čínskému Tchien-ťinu vstřelil Tal Ben Chajim, další přidali Hovorka a Frýdek.

Přípravné zápasy Přehled duelů v zimě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v zimní přestávce. Více zde.

Plzeň vyhrála čtvrtý přípravný zápas ze čtyř, ale tentokrát ji čekal zatím nejtěžší protivník. Z penalty vyrovnával Bakoš, vítěznou trefu obstaral Čermák.

Plzeň proti Basileji dominovala i herně

Zatímco obránce Marek Suchý vedl Basilej do zápasu tradičně jako kapitán a odehrál první poločas, druhý z českých reprezentantů v dresu švýcarského celku brankář Tomáš Vaclík v sestavě tentokrát scházel a nechytal.

Plzeň favorita od začátku až nečekaně výrazně přehrávala, mnohem víc držela míč, ale inkasovala jako první. V 17. minutě dorazil míč do sítě po brejku Kevin Bua.

Trenér Viktorie Pavel Vrba po přestávce s výjimkou brankáře Hrušky poslal na trávník zcela novou sestavu a jeho svěřenci stav rychle otočili. Nejprve jim radost zkazila tyč, ale ve 49. minutě už se dočkali vyrovnání, když po faulu na Pilaře proměnil penaltu střelou do středu branky Bakoš.

V 57. minutě lídr české ligy zakombinoval po pravé straně a rychlou akci zakončil přesně mířeným pokusem k zadní tyči Čermák. Další obrovskou šanci neproměnil Kopic a v závěru pak dvakrát podržel Plzeň gólman Hruška.

V sobotu Plzeň ve Španělsku nastoupí proti Salcburku.

Ben Chaim dvěma góly a náhrávkou řídil výhru Sparty

Sparta měla od úvodu navrch a v 18. minutě otevřela skóre, když si na centr od Vatajelua naskočil David Hovorka a přesnou hlavičkou poslal balon do sítě. O pět minut později vedli Pražané už 2:0. Hovorka se změnil v nahrávače, kolmicí vysunul Ben Chaima, jenž si zasekl balon a prostřelil gólmana.

V 26. minutě přidala Sparta třetí trefu. Zahustel ve skluzu přihrál Ben Chaimovi a ten se prosadil podruhé v utkání. Trefil si i v prvním zápase zimní přípravy, v němž Letenští na Strahově rozstříleli druholigové Táborsko 7:2.

Po přestávce pátý celek české ligy kontroloval hru a v 65. minutě skóroval počtvrté. Pražané se narážečkou dostali od rohového praporku, Ben Chaim proběhl s míčem až k soupeřově brance a jeho centr zužitkoval Martin Frýdek.

Čínský celek snížil v 76. minutě po chybě sparťanské defenzivy s brankářem Dúbravkou. Za Tchien-ťin Čchüan-ťien nastoupil belgický hvězdný reprezentant Axel Witsel.

Tipsport liga: Brno prvním semifinalistou

Brněnští fotbalisté porazili gólem Martina Juhara lídra druhé slovenské ligy Skalicu 1:0, bez ztráty bodu vyhráli domácí skupinu C Tipsport ligy a postoupili do Final Four zimního turnaje v příštím týdnu na pražském Vyšehradě.

Ve skupině B v pražských Horních Počernicích remizoval Jablonec v derby s Libercem 1:1 a v tabulce má na druhém místě stejně bodů jako vedoucí Hradec Králové, s nímž se o víkendu utká v přímém souboji o postup.

Oba góly dnešního utkání padly už v první půlhodině. Liberec poslal v šesté minutě do vedení obloučkem přes brankáře Matěj Pulkrab, za Jablonec srovnal Martin Doležal. Jeho gól potvrdil videorozhodčí, který dohlíží na vybrané zápasy Tipsport ligy.

Liberec testoval devatenáctiletého liberijského záložníka Oscara Dorleye, jenž naposledy působil v litevském klubu FK Trakai. „Jeho první zápas byl hodně slušný, byl jsem s ním spokojen,“ řekl pro klubový web nový liberecký trenér David Holoubek.