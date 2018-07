Sparťané na závěr soustředění zdolali Samaru, vyhrála i Plzeň

Přípravné zápasy Přehled duelů v létě Podívejte se, jak úspěšné jsou ligové týmy v letní přestávce. Více zde.

Sparta začala dobře a už ve druhé minutě vedla. Po faulu na jednu z letních posil Rumuna Alexandrua Chipciua se z penalty prosadil Tal Ben Chaim. Poté trefil Ristič břevno a soupeř v 29. minutě srovnal, poté co se po kličce gólmanovi prosadil Denis Tkačuk.

Dvacet minut před koncem stálo pro změnu štěstí při Pražanech, protože agilní Tkačuk z přímého kopu napálil břevno. Naopak na druhé straně po Pulkrabově přihrávce skóroval Vukadinovič a rozhodl.

„Musím říct, že až na některé výpadky hlavně v první půli to bylo už výrazně lepší než v minulých duelech. Na hráčích bylo navíc cítit, že už potřebovali také zvítězit, a tak byla v závěru vidět velká radost,“ uvedl pro klubový web sparťanský trenér Pavel Hapal.

„Kluci to odpracovali, odmakali a nakonec přišla odměna v podobě dobrého výsledku. Jsem spokojený s vítězstvím a možná jsem i rád za to, že se to nerodilo lehce. Hráči ukázali charakter,“ dodal kouč.

Sparta si připsala v přípravě první výhru po třech zápasech a napravila předešlou porážku 1:2 s Českými Budějovicemi. V sobotu čeká pátý tým uplynulé ligové sezony domácí generálka na vstup do nového ročníku s polským Lubinem.

Plzeň dál vítězí a neinkasuje

Fotbalisté Plzně vyhráli i šestý zápas přípravy, navíc popáté neinkasovali. Úřadující ligový mistr porazil Innsbruck 2:0 a ani v druhém utkání na soustředění v Rakousku nedostal gól.

Plzeň byla proti nováčkovi rakouské ligy většinu času aktivnější a do vedení šla ve 14. minutě, kdy se po centru od Jana Kovaříka hlavou prosadila jedna z letních posil Ubong Ekpai.

Po hodině hry plzeňský trenér Pavel Vrba hromadně prostřídal tým a na trávník se dostala i nejčerstvější posila Pavel Bucha. Další z čerstvých hráčů Milan Petržela deset minut před koncem z individuální akce přidal druhý gól.

„Velice zajímavý zápas. Soupeř nás hodně napadal, hrál ve třech vzadu, což je trochu zvláštní na naše poměry. Celkem jsme zvládli zápas bez problémů. Mohli jsme dát i víc branek, soupeř se prakticky nedostal do šance. Takže spokojenost,“ uvedl pro klubový web asistent trenéra Dušan Fitzel.

Viktoria v přípravě dosud inkasovala jen při výhře 4:3 nad druholigovými Českými Budějovicemi. V sobotu Západočeši v posledním duelu v Rakousku odehrají generálku na start nové sezony s Dynamem Kyjev.