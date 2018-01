Brno v Tipsport lize podruhé vyhrálo, Ostrava nasázela sedm gólů

„Oproti minulému utkání bylo vidět, že už týden pracujeme s míčem. Byli jsme jistější na balonu, měli víc šancí, paradoxně jsme ale na rozdíl od minulého utkání dali jen jeden gól. Ale to, do čeho se tlačíme, už ve hře je znát,“ řekl pro klubový web brněnský trenér Roman Pivarník.

Ve skupině B v Praze v Horních Počernicích se na úvod zrodila remíza. Po podzimu poslední tým první ligy Jihlava v premiéře pod novým trenérem Martinem Svědíkem vedla nad Hradcem Králové po půli 2:0, ale druholigový soupeř dvěma góly srovnal na 2:2.

Za Vysočinu nastoupili dva testovaní zahraniční hráči - německý levý obránce Till Schumacher a čínský záložník Čou Ming Chao.

„V prvním dějství jsme hru měli pod kontrolou, i v ofenzivě jsme předváděli zajímavé věci, které byly korunovány dvěma pěknými brankami. Ve druhém poločase bylo znát, že jsme prostřídali a udělali jsme hodně změn v sestavě. Z naší strany už to nebyla taková kvalita,“ řekl Svědík.

Ostrava si proti třetiligovému Valašskému Meziříčí s chutí zastřílela a výhrou 7:0 překonala triumf 6:0 nad stejným soupeřem ze zářijového utkání domácího poháru. Za Baník se trefilo sedm různých střelců včetně Milana Baroše a dvou zimních posil Martina Filla a Dameho Diopa.

„Velké plus je, že jsme mohli odehrát další zápas na přírodní trávě. Z výsledku nebudeme dělat žádnou velkou vědu, rozdíl v kvalitě by měl být pochopitelně vidět. Ale jsem rád, že se hráči v koncovce dokázali prosadit a že to vzadu odehráli na nulu,“ těšilo kouče Baníku Radima Kučeru.

Stejným poměrem porazila také Mladá Boleslav účastníka krajského přeboru Velké Hamry a na úvod přípravy se blýskl hattrickem Tomáš Ladra. Jen o gól méně si připsal Jablonec při výhře 6:0 na Neugersdorfem z německé regionální ligy, za který hraje několik Čechů.

„Byl to dobrý soupeř ze čtvrté německé ligy. Víme, jak jsou Němci pracovití, i když v týmu měli vlastně dost Čechů. Jsme za takové utkání rádi. Výsledek je pro nás pozitivní,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada.

Teplice na půdě třetiligového Písku zvítězily 4:1, naopak Slovácko v druhém utkání na soustředění v Turecku podlehlo pátému týmu tamní ligy Kayserisporu 1:4 i vinou neproměněné penalty.

„Konečný výsledek utkání devalvuje to, co kluci na hřišti předvedli. Výsledek je pro nás až příliš krutý, ale pro naše mladé mužstvo to byla další cenná zkušenost,“ uvedl trenér Slovácka Michal Kordula.

Fotbalová přípravná utkání

Baník Ostrava - Valašské Meziříčí 7:0 (3:0)

Branky: 6. Mičola, 25. Poznar, 34. J. Šašinka, 61. Baroš, 63. Fillo, 79. Diop, 87. O. Šašinka. Hráno: v Jakubčovicích nad Odrou (Novojičínsko).

Sestava Ostravy - I. poločas: Budinský - Pazdera, Psyché, Azackij, Granečný - Mičola, Hlinka, Poznar, De Azevedo, Stáňa - J. Šašinka. II. poločas: Bárta - Sus, Breda, Šindelář, Helešic - Jirásek - Fillo, Hrubý, Diop, O. Šašinka - Baroš. Trenér: Kučera.

Jablonec - Oberlausitz Neugersdorf 6:0 (2:0)

Branky: 24. Jovovič, 28. Tecl, 52. Doležal, 56. Lischka, 62. Schön, 84. Mihálik.

Sestava Jablonce: I. poločas: Hrubý - Jankovič, Pernica, Hübschman, Hanousek - Masopust, Považanec, Trávník, Jovovič - Tecl, Doležal. II. poločas: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Diviš, M. Kubista, Breda, Schön - Mihálik, Doležal. Trenér: Rada.

FK Mladá Boleslav - Velké Hamry 7:0 (3:0)

Branky: 20., 84. a 89. Ladra, 17. Novák, 30. Mareš, 63. Klobása, 82. Přikryl.

Sestava M. Boleslavi - I. poločas: Šeda - Souček, Chaluš, Klíma, Fabián - Jánoš - Ladra, Matějovský, Mareš, Novák - Chramosta. II. poločas: Vejmola - Křapka, Král, Klíma, Souček - Valenta - Ladra, Hubínek, Přikryl, Novák - Klobása. Trenér: Uhrin ml.

Kayserispor - 1. FC Slovácko 4:1 (2:0)

Branky: 30. Bulut, 44. Mendes, 65. Stojiljkovič, 79. Varela - 46. Kubala.

Sestava Slovácka - I. poločas: Daněk - Juroška, Suchý, Břečka, Reinberk - Hellebrand, Šumulikoski, Havlík - Navrátil, Zajíc, Rezek. II. poločas: Daněk - Šimko, Hofmann, Tkáč, Divíšek - Kohút, Daníček, Machalík - Vasiljev, Kubala, Petr. Trenér: Kordula.

Písek - FK Teplice 1:4 (0:3)

Branky Teplic: 4. Krob, 25. A. Kučera, 33. Žitný, 55. Vaněček. Sestava Teplic - I. poločas: Plachý - Hyčka, Ljevakovič, Král, Krob - Šup, T. Kučera, Žitný, A. Kučera - Červenka, Vaněček. II. poločas: Plachý - Vondrášek, Kodeš, Král, Hyčka (65. Šup) - Vošahlík, Soungole, Gebert, A. Kučera (65. Žitný) - Haljeta, Vaněček (65. Červenka). Trenér: Šmejkal.

Zimní Tipsport liga

Skupina B (Praha-Horní Počernice):

Vysočina Jihlava - FC Hradec Králové 2:2 (2:0)

Branky: 21. Urblík, 25. Marcin - 67. a 86. Miker.

Sestava Jihlavy - I. poločas: Valeš - Nový, Tlustý, Štěpánek, Schumacher - Mara - Fulnek, Marcin, Urblík, Popovič - Turyna. II. poločas: Rakovan - Pecháček, Krejčí, Štěpánek, Schumacher (70. Řezáč) - Mara - Fulnek (70. Matulka), Daníček, Mašič, Čou Ming Chao - Klíma. Trenér: Svědík.

Skupina C (Brno):

Znojmo - Zbrojovka Brno 0:1 (0:1)

Branka: 2. Vraštil.

Sestava Brna - I. poločas: Melichárek - Vraštil, Kijanskas, Jovanovič, Lutonský - Sedlák - Přichystal, Pilík, Růsek, O. Vintr - Koné. II. poločas: Halouska - Vraštil (76. Buchta), Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Polák - Juhar, Krejčí, Kratochvíl, Fortes - Zikl. Trenér: Pivarník.