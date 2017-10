Katarské plány se stadionem: nejdřív fotbal, potom svatby

Slavná architektka Zaha Hadídová vyprojektovala arénu, jež připomíná loď lovců perel. Právě zde se odehrají duely fotbalového mistrovství světa 2022 – a po něm si tu místní budou užívat své životní „ano“.

Ne, to není vtip.

I ve chvílích, kdy se finalizuje seznam účastníků pro fotbalový šampionát v Rusku v příštím roce, se hodí podívat se na chvíli na ten přespříští. Katar zažije mnohé premiéry: poprvé na Blízkém východě, poprvé v poušti, poprvé v listopadu a prosinci, neboť dříve by to kvůli klimatu nešlo. A také se (patrně) poprvé jeden ze stadionů využije následovně.

„Zapojili jsme místní komunity a ptali se jich: Co vám chybí?“ popisoval pro New York Times Hassan al-Thawadi, katarský funkcionář zodpovědný za „dědictví“ šampionátu. „A tady nám řekli, že se zde koná řada svateb, ale musí se kvůli nim až do Dauhá. Takže jsme v rámci projektu vytvořili prostor pro svatební hostiny. Jinde to jsou třeba školy.“

Toto je recept jedné z nejbohatších zemí planety na boj s „bílými slony“, zbytečnými stavebními pohrobky sportovních megaakcí.

A další důkaz o tom, co velkého se chystá. Mistrovství světa v Rusku neoplývá velkou atraktivitou, zvlášť ne ve srovnání s předchozími šampionáty v JAR 2010 a Brazílii 2014, jakkoli i ty měly spoustu problémů. To Katar chce být ve fotbale takový jako v realitě: vstoupíte-li na jeho půdu, ocitnete se v často fantaskním světě, kde zisky ze zemního plynu a ropy umožní proměnit i nejsmělejší plány v reálné projekty.

Ale jen peníze vše nezaručí.

Problém číslo jedna: už teď je jasné, že se Katar stane první pořadatelskou zemí, která si na turnaji odbude premiéru. Tým ještě nikdy neuspěl, ani v aktuální kvalifikaci.

„Člověk musí snít a věřit, ale také být dobře připraven. To je nejdůležitější ze všeho,“ říká známý trenér Bora Milutinovič, nyní fotbalový poradce katarské královské rodiny a technický poradce v místní hypermoderní akademii Aspire.

Tolik k fotbalu, čímž ale další možné třecí plochy zdaleka nekončí.

Co diplomatická krize mezi zeměmi Perského zálivu? „Do těchto konfliktů sport nepatří. Má lidi spojovat,“ řekl al-Thawadi.

Budou si moci fanoušci dát v muslimské zemi pivo? „Alkohol bude povolen ve vyčleněných místech. Ale nikoli na veřejnosti.“

Co se stane v případě, že by se na šampionát kvalifikoval Izrael? „Každý je vítán. To je prostá odpověď.“

Netřeba činit z drobného, leč mimořádně bohatého státu říši zla a výstředností. Mistrovství v Kataru nabízí i unikátní záležitosti – třeba semknutost. Al Wakrah je od metropole vzdálená za ideálních podmínek půlhodinu jízdy autem, přesto jde o „vzdálenější“ z lokalit. Pět arén je přímo v Dauhá. Do „nejodlehlejšího“ Al Šamalu je to hodinka.

Pro srovnání: v Rusku se pořadatelská města rozlézají všemi směry. Od Kaliningradu vklíněného do Pobaltí přes Jekatěrinburg na Urale, od Soči dole u Černého moře až po Petrohrad, město bílých nocí.

V poušti tohle hrozit nebude.

„Odpoledne půjdete na jeden zápas a hned večer na další. To je z našeho pohledu důležité pro fanoušky i pro hráče. Nemusíte se starat o přesuny, o brzké vstávání na letiště, o zvykání si na nový hotel,“ líčí al-Thawadi.

„Každý se bude moci soustředit jen na ty nejpodstatnější věci. Tedy předvést na hřišti co nejlepší výkon.“ A až bude po všem, přijde čas i na veselku.