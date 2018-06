Mistrovství světa v Rusku, které za deště a dohledu masivní Leninovy sochy vypukne ve čtvrtek v moskevských Lužnikách, by mělo potvrdit, že jedině tahle cesta je správná. Že fotbal potřebuje pomoc.

Černá díra mizí. Proč až teď?

„Video nám pomůže, aby už nedocházelo k zásadním chybám,“ řekl šéf rozhodčích Pierluigi Collina, když včera před zaplněným novinářským sálem vysvětloval projekt, který už dávno existovat mohl. Stačilo, aby fotbaloví šéfové chtěli. Jenže oni nejdřív tvrdošíjně odmítali, pak se nechávali dlouze přesvědčovat a ještě testovali.

Černá díra, ve které byl obrovský prostor na osudové přehmaty, mizí. V Rusku bude všech 64 zápasů pod dohledem.

Japonský sudí Jušči Nišimura právě nařídil pokutový kop proti Chorvatsku za údajný faul Loverna na Freda.

Být to před čtyřmi lety, Brazílie svůj úvodní zápas nevyhraje, protože proti Chorvatům kopala vymyšlenou penaltu.

Být to před osmi lety, Anglie by možná v osmifinále porazila Němce, protože za stavu 1:2 se Lampardova střela odrazila od břevna za lajnu. To jen tak namátkou.

Německý brankář Neuer se v osmifinále MS 2010 marně natahuje po střele anglického záložníka Lamparda, která skončila za brankovou čárou. Rozhodčí však gól neuznali. Teď už by k takové situaci dojít nemělo.

I když jsme v televizi všichni viděli, že se rozhodčí šeredně sekli, video se použít nesmělo. Až ve čtvrtek kletba pomine při úvodním utkání Rusko - Saúdská Arábie.

V parku u zastávky metra Sportivnaja mezitím klábosí partička Mexičanů v sombrerech, dva Argentinci se ptají na cestu a vlk Zabivaka, maskot šampionátu, zůstává jen na bilboardech. Zítra už bude v moskevských ulicích skotačit.

Ultra super pomalý záběr?

Na ničem byste nepoznali, že je video připravené. Do arény v Lužnikách smějí jen vyvolení.

Stadion Lužniki, který hostí úvodní zápas fotbalového MS 2018 v Rusku.

Co tedy vidět není?

1 operační místnost,

13 proškolených videosudích,

33 kamer, z toho osm se super pomalým záběrem a čtyři s ultra super pomalým záběrem.

„Technologie přinese transparentnost. Bude nám líp,“ řekl legendární Diego Maradona. Od něj to byl obzvlášť paradoxní vzkaz, pokud si vzpomenete, jak v roce 1986 sprostě vyřadil Anglii gólem rukou.

Doba naštěstí pokročila a Maradonova boží ruka bude v Rusku vyloučená. Přesto není úplně vyhráno. Video se použije jen při zásadních situacích, jako jsou (ne)góly, (ne)penalty či červené karty. „Všechny nepřesnosti napravit nelze. To už by ani nebyl fotbal,“ řekl Collina.

Jak video pomůže MS Odhalí neregulérní góly, nebo naopak o regulérní branku mužstvo nepřijde. ¨

Zmizí nesprávně nařízené penalty po nafilmovaných pádech či po chybných verdiktech rozhodčích.

Nestane se, aby si sudí při udělení žluté nebo červené karty spletl hráče.

Červené kartě neujdou ti, jejichž přestupky budou na vyloučení, ale sudí je přehlédl nebo špatně vyhodnotil.

Ani o tom nebudete vědět, ale při každém gólu se bude zpětně zkoumat, jestli během útočné akce nedošlo k provinění (ofsajdy, fauly). A buďte si jistí, že tisíce fanoušků během šampionátu vykřiknou ten svůj Góóól! zbytečně, protože zpětně ho rozhodčí odvolají.

Potvrdily to zkušenosti z uplynulé sezony, kdy systém VAR (video assistant referee) fungoval v mnohých ligách. Teď je poprvé na nejsledovanější sportovní akci.

„Fotbal video potřebuje, protože u televize je kruté vidět chybu rozhodčího, která nejde napravit. Zvědavý jsem však na to, nakolik to bude zápasy zdržovat,“ tvrdí brankář Petr Čech.

To je jediná zřejmá nevýhoda, která odpůrcům videa zvedá preference. Vynecháme-li samozřejmě staromilce, kteří z principu odmítají, aby jejich starému dobrému fotbalu pomáhala moderní technika.

Ale jak to vysvětlit lidem?

„Rozhodnutí od videa musí být správná a zároveň rychlá,“ zdůraznil Collina. Co nejrychlejší, dodejme. Proto je pro každý zápas připravený štáb rozhodčích a techniků, kteří sporný moment v pár vteřinách sesbírají ze všech kamer a v počítačích sestříhají.

Ale pozor, videorozhodčí nemá glejt na to, aby diktoval, co se bude na hřišti dít. On pouze hlavnímu sudímu do sluchátek doporučí, co dělat. Na hlavním pak záleží, jak se rozhodne. Bude-li na pochybách, dlaněmi nakreslí imaginární monitor a odběhne se podívat na opakovaný záběr. „Rozhodčí by se ještě měli naučit, jak to lidem vysvětlit. To mi zatím chybí,“ zmíní televizní komentátor Jaromír Bosák.

Šéf projektu VAR (Video Assistant Referee) na fotbalovém mistrovství světa v Rusku Roberto Rosetti (vlevo) popisuje činnost videorozhodčích.

V americkém fotbale nebo v ragby se to děje. Rozhodčí si promyslí verdikt a pak ho nevzrušeně oznámí všem. Můžete prskat, že se vám rozhodnutí nezdá, ale měli byste to respektovat. „Uklidní to spoustu emocí. Třeba se leccos přiučí i hráči, protože mnozí neznají pravidla stoprocentně,“ poví Bosák.

Fotbal by měl k verbálnímu vysvětlení ukázat ještě důkaz na velkoplošných obrazovkách.

Ještě jeden den si musíte počkat, abyste viděli, jak bude velký třesk vypadat v praxi.