Jsem rád, že jsem splatil, co do mě Werder vložil, říká Pavlenka

Pavlenka v premiérové bundesligové sezoně zářil a zaujal ohromujících 88 procent hlasujících. „Gratulujeme, Pavlas!“ objevilo se v pondělí krátce po poledni na sociálních sítích Brém.

„Ocenění ale patří týmu, nejen mně,“ dodává skromně Pavlenka, který se ve Werderu po letním příchodu ze Slavie rychle prosadil. Nakonec nechyběl v lize ani minutu, vychytal osm čistých kont, po kolínském Timu Hornovi si připsal nejvíc zákroků (126).

„Sezonu hodnotím pozitivně. Nepřicházel jsem s tím, že bych měl velkou důvěru fanoušků a lidí okolo. Jsem rád, že jsem si ji získal,“ prohlásil na setkání s novináři před přípravnými zápasy národního týmu s Austrálií a Nigérií.

Přemýšlel jste nad tím, proč vám to tak šlo?

Člověk chtěl všem dokázat, že se mýlí. Byla to motivace. Chvilku mi trvalo, než jsem se aklimatizoval, ale jak začala liga, začal jsem se cítit dobře. Jsem rád, že jsem splatil, co do mě Werder vložil.

Jak se vám poslouchala třeba chvála Reuse, který váš výkon po zápase s Dortmundem označil za „světovou třídu“?

Jako první mi to řekl můj učitel němčiny. Potěší to, Marco Reus je špičkový hráč, vážím si toho. Důležité bylo hlavně to, že jsme doma s Dortmundem neprohráli a že jsme tou dobou byli zachránění, splnili jsme cíl, který jsme si dali po nepovedeném podzimu.

A nechválí vás jen Reus, mnohé dokazují i statistiky nebo zařazení do týmu sezony.

Je to hezký, ale teď přichází rok číslo dvě a člověk to musí potvrzovat. To je důležité a mnohem těžší.

Je jisté, že rok číslo dvě strávíte v Brémách?

Viděl jsem kluby, které mají zájem a řekli jsem si s manažerem, že ještě počkáme. Soustředím se na Brémy, pokud by nepřišlo něco opravdu top, chci zůstat. Bylo dobré v Brémách potvrdit, co se teď vydařilo.

Je bundesliga hodně brankářsky odlišná od té české?

Nejen brankářsky. (úsměv)

V čem hlavně?

Je rychlejší, hráči jsou technicky i takticky vyspělejší, hra má úplně jiný spád. A svět kolem bundesligy je taky jinde, fanoušci, ostatní věci...

Už se domluvíte bez potíží?

Není to tak, že bych mluvil plynule, ale veškerým pokynům trenérů rozumím. Ale do mluvení se ještě tolik nepouštím, člověk spíš používá angličtinu.

Angličtina v kabině trenérům nevadí?

Není to problém. Všichni mluví dobře anglicky, trenérovi to taky nevadí. V pohodě.

Reprezentaci čeká poslední příprava před podzimní Ligou národů, pokračuje pro vás i boj o post jedničky?

Tu otázku dostáváme každý sraz. (úsměv) Mně, Tomáši Koubkovi i Tomáši Vaclíkovi se vydařila sezona. Záleží na tom, jak se nám povede vstup do té další. A pak záleží na trenérech. Navíc se může stát cokoliv – zranění, výpadek formy.

Co očekáváte od kempu v Rakousku a od zápasů s Austrálií a Nigérií?

Budou to dobré prověrky, oba týmy čeká mistrovství světa, vezmou to prestižně, protože to pro ně bude poslední test a každý hráč se chce ukázat, někteří třeba ještě zabojují o nominaci. U nás je to stejné, člověk chce trenérovi dokázat, že s ním na podzim v Lize národů může počítat.