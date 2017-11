Skoro jsem naboural, jak jsem byl nervózní, přiznal nováček Coufal

„S manželkou jsme si doma dělali večeři, když mi volal pan Šeterle (manažer reprezentace, pozn.), že se mám co nejdřív dostavit na hotel. Obrovské překvapení,“ řekl Coufal na letišti.

Do původní nominace na přátelská utkání s Islandem a Katarem se liberecký kapitán nevešel, mezi dodatečně povolanými také nefiguroval - pozvánku dostal až kvůli tomu, že další pravý obránce Radim Řezník neprošel večer před odletem po tréninku zdravotní prohlídkou.

„Byla to hrozná hektika, nevěděl jsem, co si mám sbalit, co budu přesně potřebovat... Napřed jsem musel na stadion zabalit si všechny věci. Potom cesta do Prahy - skoro jsem naboural, jak jsem byl nervózní,“ přiznal Coufal, který na hotel dorazil v pondělí před desátou hodinou večerní.

Už nervozita trochu opadla?

Ještě úplně ne. Ale jsou tady kluci, které vesměs znám z ligy, nebo vím, o koho jde. Opadávat bude postupně.

V souvislosti s národním týmem se o vás mluvilo, často jste byl mezi náhradníky. Neříkal jste si, že už by nominace mohla přijít?

Jsem hrozně rád, že tady můžu být. Skoro jsem ani nesnil o tom, že se můžu dostat takhle vysoko. Ale nikdy jsem nebyl tak blízko jako asi teď. Vypadl Kadeřábek, omluvil se Theo Gebre Selassie. Trošku jsem doufal, že by to mohlo přijít, ale neupínal jsem se na to.



Vděčíte za pozvánku i vašemu kouči Jindřichu Trpišovskému?

Rozhodně. Od doby, co přišel, jsem se stabilně dostal do ligového zatížení, změnil trochu styl hry, což mi vyhovuje.

Jak reagovali spoluhráči v Liberci?

Už jsem je nepotkal, takže byly gratulace ve skupinovém chatu. Určitě mě to bude něco stát. Koneckonců jsem pokladník já, takže uvidíme.

Berete dva přátelské zápasy jako boj o další šanci v reprezentaci?

Na post, který hraju, tu jsou neskutečně kvalitní kluci. Dva hrají německou bundesligu, jeden působí v Turecku... Na pravém beku může hrát také Honza Bořil, který má ve Slavii fantastickou formu. Budu rád za každou další šanci.

V nominaci je spousta změn, chybí tradiční opory. Zato Island, s kterým se utkáte ve středu, je v plné síle. Nemáte z téhle konfrontace obavy?

Já se nebojím ničeho. Uvidíme, jestli se teď nebo v dalším zápase dostanu na hřiště. Jsem zkrátka rád, že můžu okusit atmosféru národního týmu. Jestli je Island v plné síle, nebo není, je úplně jedno. Podáme stoprocentní výkon a budeme chtít vyhrát oba dva zápasy.

Sledujete dění kolem libereckého sportovního ředitele Jana Nezmara, který má blízko přesunu do Slavie?

Jasně, že to vnímám. Jestli odejde Nezmar, srdce klubu... Nedokážu si představit, jak to bez něj bude vypadat.