Hrubý netušil, že je v reprezentaci. Jsem úplně nadšený, řekl záložník

Mimořádně se mu povedl dvojzápas se Spartou, ve středu v poháru napřed gólem pomohl k postupu, o víkendu pak sice Baník v lize prohrál, ale Hrubý byl u obou branek hostí. Povedený týden završila parádní zpráva: pojede na svůj první sraz národního týmu!

„Jsem úplně nadšený. Bude to pro mě velká zkušenost, zážitek,“ popisoval Hrubý. Jeho jméno je bezesporu největším překvapením z tiskové konference, na které kouč Jarolím oznamoval soupisku na dva přátelské zápasy v Dauhá. Třiadvacetiletý Hrubý je jediným nováčkem v nominaci na duely s Islandem a domácím Katarem.

„Ale nepojedu do Kataru jen tak na výlet,“ dodává.

Robert Hrubý Vizitka nového reprezentanta Datum narození: 27. dubna 1994 Výška a váha: 184 cm, 78 kg Post: záložník Klub: Baník Ostrava (od 2017) Předchozí působiště: Slavia Praha (do 2015), Ostrava (jaro 2016, hostování), Teplice (podzim 2016, hostování) Ligová bilance: 73 zápasů/devět gólů Reprezentace: U16 - 9 zápasů/0 gólů, U17 6/1, U18 3/0, U20 4/0, U21 6/2.

Kouč Jarolím nečekaným tahem kompenzuje absenci tradičního reprezentanta Vladimíra Daridy, kterého na sraz nepustilo zranění. „Rozhodli jsme se pro něj, protože typologicky hraje na pozici, kde nám vypadl Darida. Mně se jeho způsob hry líbí. Jak pracuje, jak je schopen se dostávat i do zakončení, což je pro takové hráče hodně důležité,“ vysvětlil kouč.

Hrubý dal na podzim čtyři branky, lepší bilanci má v Baníku pouze legendární útočník Milan Baroš. „To se však ode mě očekává, že ze své pozice budu dávat góly, nebo je připravovat. Jsem rád, že mi to tam občas spadne. Radši bych ale byl, kdyby se nám už výsledkově dařilo s Baníkem,“ uvedl.

Ostrava totiž v lize od prvního kola nevyhrála a je třináctá, bod od posledního místa. „I z toho důvodu jsem nominaci nečekal. Ale to je fotbal. Za půl roku můžete být úplně jinde.“

O tom ví Hrubý své, na jaře 2016 s Baníkem, kam ho vypůjčila Slavia, sestoupil do druhé ligy. Následující podzim ještě hostoval o patro výš v Teplicích, kde se mu ale nedařilo. Zimní návrat do Ostravy byl pro něj vysvobozením, jakožto kmenový hráč Baníku pomohl tradičnímu klubu k postupu do nejvyšší soutěže.

Hrubý je odchovancem Slavie, v jejímž dresu debutoval v únoru 2014. Fanoušci ho v souvislosti s jeho talentem připodobňovali k Tomáši Rosickému, zůstalo však jen u srovnání. Hrubý ve Slavii odehrál 42 zápasů, dlouhodobě se v ní neprosadil.

Nastupoval za mládežnické reprezentační výběry, nominaci do áčka dostal překvapivě až jako fotbalista Ostravy. „Když vidíte, že trenér dává šanci mladým hráčům a to i z naší ligy, tak jsem to měl trochu v hlavě. Jenže teď jsem o tom vůbec nepřemýšlel, protože jsme na tom s Baníkem v lize špatně.“