Cenný skalp, ale nesmíme ho přeceňovat, řekl Novák po výhře

„Je důležité zvládnout takový zápas proti mužstvu, které postoupilo na mistrovství světa,“ těšilo sedmadvacetiletého obránce.

Jak moc důležitá výhra nad Islandem je?

Cenný skalp to je, ale nesmíme ho přeceňovat. Byl to přátelský zápas, chtěli jsme si vyzkoušet nějaké věci, povedlo se nám to, máme z toho dobrý pocit. Udrželi jsme 2:1, což bylo důležité, protože druhý poločas jsme byli pod větším tlakem.

Hráči soupeře byli na konci hodně nerudní a vzteklí, vnímal jste to?

Každého štve porážka, kdybychom prohrávali my, tak taky budeme v uvozovkách kousat. Nedají nic zadarmo, jsem pokopanej, pomlácenej, budu se z toho sbírat do dalšího zápasu.

Zejména souboj s útočníkem Kjartanssonem asi bolel.

Šel tam gólman Tomáš Vaclík, tenhle útočník a já už věděl, že to bude špatné, protože centr byl fakt povedený. Šel přímo mezi ně. Chtěl jsem zabránit gólu, zabránil jsem mu, ale odnesla to noha, Vacloš i Kjartansson. Tak to někdy bývá, ale jsem na to zvyklý z Dánska, tam se to řeže.

Ze dvou gólových asistencí musíte mít radost, že?

Jó, je to hezký. Potěší mě cokoliv. Asistence, gól... I když jenom hraju a vyhraje se. To je pro mě důležité, že vyhraje tým.

Trénovali jste dlouhý aut, po kterém otevřel skóre Tomáš Souček?

Samozřejmě jsme to pilovali. Kouč ví, že v Dánsku v klubu hrajeme podobně jako Island. Neříkám, že to máme postavené na dlouhých autech, ale vesměs stejný styl - máme silné hráče, hrajeme všechny balony do soubojů, házíme dlouhé auty, snažíme se dávat góly ze standardek. Pro mě to nebylo nic nového.

Jaký máte osobní rekord v hození autu?

Popravdě ani nevím, ale hodím hodně daleko, někam za penaltový puntík. Dokonce do Dánska přijel Rory Delap, který učil mě a ještě jednoho hráče techniku hodu, správný úchop míče. Pomohl mi. Vzal si s sebou kamery, já mu ukázal svůj hod, on mi ukázal na tabletu, jaký postoj mám, kterou nohu mám dát dopředu. Věnuje se tomu a myslím, že cestuje po různých mančaftech a není to na škodu.

Delapa dalekonosná vhazování proslavila, co říkal na vaše hody?

Divil se, že hážu tak daleko. Nemám švih jako on, moje auty jdou spíš do výšky, ale i tak prý dobré.

Máte k tomu nějakou speciální průpravu, třeba atletiku?

Nemám k tomu nic. Hrával jsem všechno - hokej, fotbal, basket. To se nastřádá. Důležité je, aby se odmala hrálo víc sportů, aby člověk byl komplexnější.