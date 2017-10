Reprezentační návraty: Kadlec by byl rád i za nastavení, Sýkoru překvapili

„Když mi v neděli večer volali, byl jsem překvapený. Samozřejmě příjemně,“ usmíval se Sýkora, jenž se na srazu objevil s dalším navrátilcem Kadlecem. Fotbalisté z české ligy nahradili zraněného útočníka Milana Škodu a obránce Thea Gebre Selassieho, jenž se omluvil z rodinných důvodů.

Sýkora reprezentoval naposledy v březnovém přátelském utkání s Litvou, sparťanský forvard Kadlec před rokem právě proti Ázerbájdžánu.

Druhý jmenovaný od reprezentačního manažera Jaromíra Šeterleho věděl, že když se něco stane, existuje možnost, že se do národního týmu po roční odmlce vrátí. Že by s tím ale počítal?

„To asi ne. Zase tolik zápasů odehraných nemám, extra se mi povedl jen jeden. Výkony v ostatních snad nebyly špatné, ale ani úplně výjimečné,“ uznal Kadlec. „Byl bych rád za každou minutu. Nebudu spekulovat, jestli jich odehraju pět, deset, dvacet. Budu rád i za nastavený čas.“

VIDEO: Kadlec: Člověk musí spadnout dolů, aby si uvědomil určité věci

Jediným nováčkem v současném reprezentačním áčku je Šimon Falta z Olomouce, který byl minule mezi náhradníky. Nyní povýšil a dobrými výkony v dresu aktuálně druhého celku ligy přesvědčil kouče Jarolíma.

„Kdyby mi někdo řekl před sezonou, že budu v nominaci, asi bych si ťukal na hlavu. Nikdo nečekal, že by se nám mohlo takhle dařit. Všechno si to sedlo, jsem asi v nejlepší formě, kterou jsem zatím měl. Ač jsem byl minule mezi náhradníky, nějak jsem si nepřipouštěl, že by to mohlo přijít takhle brzo,“ uvedl záložník Falta, který připustil, že byl na začátku srazu nervózní.

Uvedl, že by byl rád za každou minutku v národním týmu, který už ve zbývajících dvou duelech hraje o čest, nasazení do kvalifikace o mistrovství Evropy 2020 a také do nově vznikající Ligy národů. Postup na světový šampionát v Rusku je passé, první soupeř Ázerbájdžán je dokonce v tabulce třetí před Českem.

„Je to velké zklamání, ale takhle to vyplynulo. Pořád jsou to pro náš mladý tým zkušenosti,“ myslí si brankář Tomáš Koubek, který možná dostane příležitost ukázat se mezi třemi tyčemi. Trenér Jarolím totiž naznačil, že on nebo další náhradník Jiří Pavlenka by si šanci zasloužili. „Přijel jsem připravený, otrkaný ze čtyř zápasů francouzské ligy. Jestli nastoupím? Uvidíme ve čtvrtek.“

Právě v tento den v 18 hodin středoevropského času (20 hodin tamního) čeká reprezentaci předposlední kvalifikační duel. Do Baku letí v úterý odpoledne, předtím absolvuje dva tréninky a technicko-taktickou přípravu. Z Ázerbájdžánu se fotbalisté vracejí v pátek a v neděli ve 20.45 vyzvou v Plzni výběr San Marina.