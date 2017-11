Houska přijel na sraz vlakem. Obrovská čest, prohlásil o nominaci

„Neskutečně si toho vážím, už jen možnosti tu být s takovými hráči. Je to obrovská čest,“ řekl skromně. Houska je jednou z klíčových postav parádního olomouckého podzimu, Sigma je po třinácti kolech jakožto nováček na druhém místě.

„Daří se nám a z toho těží i jednotlivci. Naposledy tu byl Šimon Falta, teď já. Pro mě osobně je to nejlepší sezona vůbec,“ uvedl bývalý mládežnický reprezentant.

Jak moc vás nominace překvapila?

Já byl šťastný, že jsem mezi náhradníky. Když mi pak v neděli volal manažer reprezentace pan Šeterle, tak se mi rozbušilo srdce. Krásný pocit mít možnost sem přijet.

David Houska Vizitka nového reprezentanta Datum narození: 29. června 1993 Výška a váha: 175 cm, 66 kg Post: záložník Klub: Olomouc (od 2008) Předchozí působiště: Polička (1998-2006), Svitavy (2006-08) Ligová bilance: 64 zápasů/osm gólů Reprezentace: U18 - 9 zápasů/jeden gól, U19 - 12/1, U21 14/0

Co na váš úspěch říkali vaši blízcí a spoluhráči v Olomouci?

Všichni mi gratulovali, ale jak to bylo hektické, tak to byly přibližně minutové hovory, protože jsem hodně spěchal. Pan Šeterle se mnou mluvil teprve v neděli večer, takže kluci ze Sigmy o tom moc nevěděli. Až v pondělí ráno mi psali a blahopřáli. Máme super partu.

Psal vám i Falta, který byl v reprezentaci na předchozích zápasech?

To nevím, mám v mobilu teďka hodně zpráv. (smích). Ale když se vrátil z posledního srazu, tak jsme ho samozřejmě zasypali dotazy. Ptali jsme se, jak to tady chodí, každého to zajímalo.

Byl jste před příjezdem na sraz nervózní?

Přiznám se, že jo. Nevěděl jsem, co mě tady čeká, ale všichni kluci jsou strašně v pohodě. S příjezdem nervozita opadla, těším se na tréninky a odlet do Kataru.

Cítíte, že je šance zahrát si v přátelských utkáních větší?

Určitě jo, ale jsem hlavně rád, že jsem vůbec tady a moc si toho vážím. Je to sice taková fráze, když někdo řekne, že bude rád za každou minutu, ale u mě to tak opravdu je.

S reprezentačním trenérem Karlem Jarolímem jste se potkal v Mladé Boleslavi, kde jste byl před rokem v létě na testech. Jak na něj vzpomínáte?

Byl jsem tam chviličku, letní příprava byla tvrdá. Má u hráčů velký respekt.

Proč vám to u něj tehdy nevyšlo?

Přicházel jsem po sezoně, v které jsme spadli. Já na jaře navíc neměl moc dobrou formu, v tomhle to bylo složitější. Ale nakonec jsem rád, že jsem se vrátil do Olomouce. A teď jsem tady.

I proto, že se Olomouci náramně daří. Jak byste reagoval, kdyby vám někdo před sezonou řekl, že budete druzí a vás povolají do reprezentace?

Asi bych mu řekl, že je blázen. Soustředili jsme se na jiná patra tabulky, ani osobně jsem takovýto cíl neměl, jsem strašně rád, že jsem tady.

Pomýšlíte na evropské poháry?

Úplně konkrétně zatím ne, ale už jsme trochu přehodnotili cíle. Bude těžké držet krok s velkokluby typu Slavie, ale chceme tam vydržet co nejdéle. Trápit je a držet se na pohárových příčkách.

Pomohlo týmu, že loni prošel druhou ligou a hraje dlouho v podobném složení?

Paradoxně nám ta druhá liga pomohla v souhře, sestava byla hodně podobná jako teď. Ve hře jsou automatismy, víme, co jeden od druhého čekat. A to je na hřišti vidět.

Olomouc hodně těží z vašeho silného ročníku 1993. V čem tkví jeho síla?

V sehranosti. Hrajeme spolu od šestnácti let, když vám pětičlennou zálohu tvoří čtyři hráči ročníku 1993, tak je to hrozně znát. Víceméně jsme všichni techničtí fotbalisté, hrajeme hodně v pohybu, víme, co od sebe čekat.