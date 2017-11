Proč Frýdek? Páník chválil, Jarolím nominoval. Ale váhal jsem, řekl

Sparťan Frýdek má za sebou bouřlivé období.

Nebyl spokojený se svým vytížením a koncem srpna požádal klub o uvolnění. Trenér Stramaccioni ho nevzal na zápas do Brna.

Následně dvakrát střídal, derby na Slavii odehrál celé, ale v říjnu nastupoval jen za juniorku. Zdálo se, že s ním ve Spartě už nepočítají.

V nedělním duelu ve Zlíně však nečekaně naskočil do základní sestavy a patřil k nejlepším sparťanům.

„Spartě hodně pomohl. Je to úžasný bojovník, srdcař. Je hodně nepříjemný, nikdy se nevzdává. Když bude zdravý, bude hrát stabilně za reprezentaci,“ prohlásil po nedělní remíze 2:2 zlínský trenér Bohumil Páník.

Jakoby to byla prorocká slova. V pondělí ráno na ně došlo, když Jarolím oznámil dodatečnou nominaci.

„Vyplynulo to ze situace, která nastala. Vždyť tolik středových hráčů nám vypadlo,“ zmínil Jarolím absence zraněného Daridy, omluveného Dočkala s Hořavou, který si chce v reprezentační pauze doléčit vleklé potíže s kolenem.

„Martin je v reprezentaci vyzkoušený a je to hráč, kterého můžeme využít na více místech,“ vysvětlil kouč.

Pětadvacetiletý záložník může hrát ve středu pole i na krajích nebo dokonce v obraně.

Jeho jméno v zástupu reprezentantů vzbudilo překvapení nejen proto, že má od 24. září za sebou jeden ligový duel. Před měsícem bezprostředně po skončení neúspěšné kvalifikace o postup na mistrovství světa 2018 byl totiž Jarolím tvrdě kritizován za výběr některých hráčů.

„Výkonný výbor je znepokojen vlivem agentů na nominace áčka. Znepokojuje, že hráč nastoupí na dvě utkání a objeví se v reprezentaci,“ prohlásil místopředseda asociace Roman Berbr, faktický šéf českého fotbalu. I když nikoho nejmenoval, jeho kritika mohla mířit na jiné sparťany Davida Hovorku či Václava Kadlece.

„Jestli si myslíte, že to, co říkal pan Berbr, je pravda, tak já nemám co odpovědět,“ reagoval nyní Jarolím popuzeně.

„Já si myslím, že je to přesně naopak. Agenti na mě kontakt nemají, takže nominaci dělám podle svého nejlepšího přesvědčení,“ ujistil Jarolím.

„A Frýdek? Váhal jsem u něj dlouho, ale když jsem si promítal případné další možnosti, tak nakonec padla volba na něj.“

Sám Frýdek byl po duelu ve Zlíně naštvaný, že tým ztratil vedení v nastaveném čase a remizoval 2:2.

„Když v poslední minutě vedete a nevyhrajete, je to hodně špatný,“ ulevil si do kamer klubové televize. „Ztratit vítězství po takovém gólu a v poslední minutě, to můžeme udělat jen my. Je to strašný, nevím, co k tomu víc říct.“