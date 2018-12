Malík po losu: Proti Anglii se bude hrát v Praze, chceme využít i Moravu

Češi odehrají v kvalifikační skupině A osm zápasů, polovinu z nich před vlastními fanoušky. V červnu (7. a 10.) jsou na programu duely proti Bulharsku a Černé Hoře, 11. října šlágr s Anglií a 14. listopadu předposlední utkání s Kosovem. Všechny s výkopem ve 20.45 hodin.

„S Anglií budeme určitě hrát v Praze,“ uvedl šéf fotbalu Malík. „Jestli to bude na Letné, nebo v Edenu? Tak daleko v jednání zatím nejsme,“ dodal a přidal i několik variant pro reprezentační utkání v kalendářním roce 2019.

Rozpis zápasů Kvalifikace ME 2020 Anglie - Česko

22. března 20.45

Česko - Bulharsko

7. června 20.45 Česko - Černá Hora

10. června 20.45

Kosovo - Česko

7. září 15.00 Černá Hora - Česko

10. září 20.45

Česko - Anglie

11. října 20.45

Česko - Kosovo

14. listopadu 20.45 Bulharsko - Česko

17. listopadu 18.00



Pro představu: letos hráli Češi v Uherském Hradišti (s Ukrajinou) a v pražském Edenu, o rok dříve vidělo Ústí nad Labem přípravu s Litvou, v Plzni národní tým nasázel pět branek San Marinu... Jaký je plán nyní?

„Určitě Morava: v úvahu přichází Olomouc, Ostrava. Pokud bychom uvažovali nad dalším místem, tak o Plzni,“ prohlásil Malík.

I jeden ze dvou přípravných duelů, které Češi odehrají v březnu po Anglii a v polovině října, by vedení rádo domluvilo na tuzemský stadion.

„Ideální aranžmá je, že využijeme Čechy i Moravu. Ale otazníků je zatím strašně moc,“ pravil na tiskové konferenci šéf fotbalu a dodal, že už po zveřejnění termínové listiny asociaci přišly zprávy od prvních zájemců na přátelská utkání.

„Ve volných reprezentačních slovech má významné slovo UEFA, v úvahu pro první termín připadají tři soupeři - Estonsko, Litva a Ázerbájdžán. A registrovali jsme první nabídky z Jižní Ameriky i jižní Afriky. Snažili bychom se jít cestou co nejatraktivnějšího soupeře, což samozřejmě konzultujeme s trenérem i realizačním týmem,“ prozradil Malík.

Členové asociace už se bezprostředně po losu začali zajímat o nejbližší české utkání venku - a poté, co vyšla najevo úvodní cesta do Anglie, se začalo přemýšlet nad logistikou. „Podle trenéra Southgatea je velmi pravděpodobné, že jako druhý nejsilnější tým skupiny připadneme do Wembley,“ řekl trenér Jaroslav Šilhavý.

Zahajovací kvalifikační duel nicméně zatím nemá dějiště potvrzené, protistrana ho musí nahlásit do 7. prosince.

„Je to nesmírně atraktivní soupeř pro naše fanoušky, pro všechny příznivce fotbalu. Už se zabýváme tím, jak fanouškům co nejvíc ulehčit cestování, zkoumáme možnosti leteckých speciálů, autobusů, zkrátka dopravy do Anglie. Chceme, aby i náš tým tam měl důstojnou kulisu,“ dodal Malík.