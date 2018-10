Čelůstka o „nové“ reprezentaci: Proti minulosti je tu svěžejší vzduch

Před zápasy Ligy národů se Slovenskem a Ukrajinou po necelém roce znovu oblékne český dres. A možná něco přidá k dosavadním čtyřem startům.

V tureckém Antalyasporu načíná čtvrtou sezonu a její začátek se mu vydařil. „Třeba výhra na Besiktasi byl velký zážitek, možná jsme v lize byli vůbec první, kdo na jejich stadionu od rekonstrukce vyhrál,“ vyprávěl.

Při vítězství 3:2 dokonce při záskoku na levém beku ubránil portugalského mistra Evropy Quaresmu.

I proto na něj ukázal reprezentační trenér Jaroslav Šilhavý.

A Čelůstka si při povídání v pražském hotelu Don Giovanni pochvaloval, jak kontakt s novým vedením probíhá.

„Je to něco jinýho,“ prohlásil. „Jsem rád, že jsem se ve svých devětadvaceti letech dočkal toho, že se na mě přijeli podívat osobně. Nikdy předtím to nebylo. Když jsem hrál v Turecku, nebo v Anglii, tak nikde nikdo osobně nebyl. Už tohle považuju za dobrý krok od nových trenérů reprezentace.“

Komunikace s předchozím vedením vás zklamala?

To víte, že jsem o tom kolikrát přemýšlel. Že by aspoň mohl proběhnout nějaký telefonát, aspoň něco... Ještě v Trabzonsporu jsme hráli dokonce Ligu mistrů a moc zájmu neproběhlo. V těchto momentech to bylo zklamání. Jsem rád, že to teď funguje jinak.

Jaký dojem na vás udělal trenér Šilhavý?

Od prvního momentu, co jsem přijel, to tady na mě celkově dělá dobrý dojem. Atmosféra mi přijde dobrá, proti srazům v minulosti je tu svěžejší vzduch.

Mohl byste specifikovat svěžejší vzduch?

Nechtěl bych to rozebírat do detailů, každý si o tom může utvořit obrázek sám. Ale třeba fajn bylo, že jsme si v první den srazu po večeři udělali teambulding, pobavili jsme se, pracovali jsme na tom, abychom se poznali ještě víc. Dobrá věc.

Ondřej Čelůstka Profil Datum narození: 18. června 1989 Post: obránce Klub: Antalyaspor (od 2015) Předchozí působiště: Zlín (do 2009), Slavia, Palermo (hostování), Trabzonspor, Sunderland (hostování), Norimberk. Reprezentace: U19 - 2 zápasy/0 gólů, U20 4/0, U21 18/1, A-tým 4/1.

Přijel jste jako stoper, nebo jako krajní obránce?

Teprve uvidím. Ale na stoperu se cítím dobře, byl bych radši, kdybych mohl nastoupit tam.

O místo vpravo je boj větší, kdežto uprostřed je nyní šance hrát díky absenci obvyklých stoperů.

Je pravda, že vpravo je větší konkurence. Střední obránce mi vyhovuje, za poslední tři roky v Turecku jsem tam odehrál hodně zápasů. Na kraji hřiště jsem teď zaskakoval, jen když to trenér potřeboval.

Třeba jako na Besiktasi.

To jsme si moc užili. Vyhrát tam byl velký úspěch.

Obrovskou radost musel mít Bülent Korkmaz, legenda konkurenčního Galatasaray, který vás vede v Antalyasporu. Jaký je trenér?

Po Turecku ho berou jako bývalého fantastického hráče. Stoper Galatasaray, kapitán, bojovník, srdcař. Obrovská persona. Jako trenér spíš zatím rozjíždí kariéru. Je to perfekcionista. Máme spolu dobrý vztah.

Po osmi kolech jste šestí, minule jste se zachraňovali na poslední chvíli. Co se změnilo?

Poslední sezona byla náročnější. Měli jsme problémy, protože přišli hráči za velké peníze, kteří nevydrželi ani celý ročník. Samir Nasri, Jeremy Menez... Klub s nimi nebyl spokojený, takže po šesti měsících šli pryč. Potom jsme si my, kteří už jsme tam nějakou tu sezonu byli, musel poradit sami. Naštěstí jsme to zvládli.

I reprezentace má za sebou náročné období. Co udělat pro to, aby se situace zlepšila?

Ano, nejsme v nejkomfortnější situaci. Ale je jen na nás, jak si s tím poradíme. A je to hlavně v hlavách. Pokusíme se udělat maximum, abychom to zvládli.

V sobotu hrajete se Slovenskem, na koho si budete muset dát největší pozor?

Takhle se na to nedívám. V první řadě bychom se měli zaměřit na sebe a napravit ty špatné výsledky. To je to hlavní. Pokud budeme kompaktní a budeme hrát od podlahy, věřím, že uděláme dobrý výsledek.