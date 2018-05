Jarolím nebere na přípravu nováčky, jede většina opor. Vrací se Vydra

„Jde o užší nominaci, je pravděpodobné, že o někoho bude ještě doplněná. Jestli to bude do plného počtu 23 hráčů, to se rozhodneme v průběhu týdne,“ uvedl Jarolím.

Ten do týmu bere osvědčená jména, jediným hráčem bez reprezentačního startu je slávistický stoper Jakub Jugas, který se ale už několika srazů zúčastnil.

V nominaci tentokrát nechybí ani jeho klubový spoluhráč Josef Hušbauer, do Rakouska pocestují i další tři slávisté. Poprvé od října 2016 se může ukázat útočník Matěj Vydra, který v dresu Derby County získal korunu pro krále střelců druhé anglické ligy.

NÁHRADNÍCI: BRANKÁŘI: Kolář (Slavia), Heča (Slovácko)

OBRÁNCI: Coufal (Liberec), Jemelka (Olomouc), Pernica (Jablonec), Frýdek (Sparta)

ZÁLOŽNÍCI: Trávník (Jablonec), Sýkora (Slavia), Hrubý (Ostrava), Hořava (Plzeň)

ÚTOČNÍCI: Tecl (Slavia), Šural (Sparta)

„Mluvil jsem s ním minulý týden, procházel obdobím, kdy měl menší zdravotní problém,“ přiblížil Jarolím. „Ale věřím, že měl dostatek času zregenerovat a dát se dohromady tak, že se soustředění zúčastní a bude schopný odehrát dobré zápasy.“



V nominaci není ani mezi náhradníky záložník Bořek Dočkal, který se dostává do formy po příchodu do americké Philadelphie. Jarolím ho ale pozorně sleduje: „Teď odehrál dobrý zápas, nikdo nepochybuje o tom, že je kvalitní hráč. Když bude podávat dobré výkony, nic nebrání tomu, abychom ho příště povolali.“

Reprezentace se sejde poprvé od konce března, kdy odehrála turnaj v čínském Nan-ningu. Tam Jarolímovi svěřenci podlehli Uruguayi 0:2, nad domácím výběrem pak zvítězili 4:1.

Zápas s Austrálií je na programu 1. června v Sankt Pöltenu, duel proti Nigérii o pět dní později ve Vídni.

Liga národů, nový projekt UEFA, začíná pro české fotbalisty 6. září utkáním s Ukrajinou.