Slávista Sýkora vzpomíná na Baku: nejrychlejší gól i strach v letadle

„Ani nevím, jestli o tom gólu trenér Jarolím ví,“ smál se. „Ale vzpomínám na něj rád.“

Tenkrát - 15. září 2016 - se proti Karabachu trefil přesně 10,69 sekundách a pomohl Liberci na úvod základních skupin Evropské ligy k remíze 2:2. Jeho gól obletěl celý svět.

Ale ke vzpomínání je toho víc. V předkole Evropské ligy proti Larnace dal hattrick a ten samý den poprvé dostal pozvánku do národního mužstva. „To byl krásný den,“ říká Sýkora.

Ázerbájdžán - Česko čtvrtek 18.00, kvalifikace o MS 2018

A pak přišla rekordní trefa v Baku. „Nejdřív jsem si to neuvědomil, až po zápase mi kluci řekli, jak to je. To jsem měl radost,“ vybavuje si Sýkora.

Před rokem v hlavním městě Ázerbájdžánu běhal po trávě ve skromné Dalga Areně pro šest a půl tisíce diváků, reprezentace však hraje na zbrusu novém honosném olympijském stadionu s více než desetinásobnou kapacitou. Ovšem tehdejší cesta do Baku Sýkoru stále trochu děsí.

„Letadlo bylo starší, báli jsme se, jestli tam vůbec doletíme,“ přiznává už s úsměvem na rtech. „Cestování moc v oblibě nemám.“

Přitom překonat dlouhou vzdálenost musí podruhé v krátkém časovém úseku. Minulý týden byl se Slavií, kam přestoupil v lednu 2017, v kazašské Astaně. Po čtvrtečním zápase Evropské ligy návrat do Prahy, v neděli hodina proti Brnu a v úterý znovu do letadla, tentokrát směr Baku.

„Člověk si musí nastavit v hlavě, že to zvládne. Nesedět na místě, pustit si film, občas se projít, s někým si popovídat, pak to nějak uteče,“ nabízí Sýkora recept na daleké cesty.

A časový posun? „Přemýšlel jsem nad tím. Kluci říkali, že byli rozbití, já neměl problém.“

V Kazachstánu byly o čtyři hodiny více, v Ázerbájdžánu bude jen o dvě.

Sýkora má na Ázerbájdžán i další vzpomínky, loni v říjnu proti aktuálně třetímu týmu kvalifikační skupiny C nastoupil poprvé v národním týmu od úvodní minuty.

Svěřenci kouče Karla Jarolíma ale remízou 0:0 ztratili body, které jim v závěru boje o mistrovství světa tak chyběly. Zbylé dva duely už se hrají jen o čest a o koeficient, který je rozhodující v nasazení do kvalifikace o mistrovství Evropy a do nově vzniklé Ligy národů.

„V tu chvíli to bylo zklamání, měli jsme vyhrát. Ten výsledek ale ukazuje, že je teď nesmíme podcenit,“ řekl Sýkora, jenž v národním týmu dodatečně zaskočil za Thea Gebre Selassieho, který se omluvil z rodinných důvodů. „Že se nepodařil postup, to se stane, ale na nás to nesmí být znát. Motivace rozhodně máme, vždyď hrajeme za Česko.“