Noví Ázerbájdžánci. Brazilský mozek i mladík, co střílel góly za Německo

Posily odjinud Kdo reprezentuje Ázerbájdžán Richard Almeida, 28 let, záložník (původem z Brazílie)

Renat Dadašov, 18 let, útočník (mohl hrát i za Německo)

Dmitrij Nazarov, 27 let, útočník (rodák z kazachstánské části SSSR, mohl nastoupit za jakýkoliv tým bývalého Sovětského svazu)

Ruslan Gurbanov, 26 let, útočník

Magomed Mirzabekov, 26 let, obránce

Badavi Husejnov, 26 let, obránce (všichni z Dagestánu)

Deniz Yilmaz 29 let, útočník (bývalý turecký mládežnický reprezentant, není v nominaci)