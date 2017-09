V nominaci jedenadvacítky na kvalifikaci v Chorvatsku jsou tři nováčci

dnes 13:30

Tři nováčky nominoval trenér fotbalové reprezentace do 21 let Vítězslav Lavička na říjnové kvalifikační utkání mistrovství Evropy v Chorvatsku. Do týmu zařadil obránce Alexe Krále s Milanem Piškem a záložníka Tomáše Wiesnera.

Král v první lize nastupuje za Teplice, Piškovi s Wiesnerem se daří v druholigové Vlašimi. „Pozvánku a příležitost dostávají na základě svých dobrých výkonů v klubech. Tomáš Wiesner navíc minulý měsíc reprezentoval dvacítku a odehrál velice dobré zápasy. Čekáme, že zesílí konkurenci a kvalitu v sestavě,“ vysvětloval na tiskové konferenci Lavička. V nominaci jedenadvacítky zatím není kapitán záložník Ladislav Takács. „Po utkání v Bělorusku neměl pevnější místo v sestavě. Když před týdnem dostal šanci v pohárovém utkání Boleslavi proti Příbrami, tak se záhy zranil. V tuhle chvíli je jeho zdravotní stav s otazníkem. Dělá všechno pro to, aby se dal do pořádku, ale je těžké říct, zda to stihne,“ poznamenal Lavička. Jeho svěřenci se s Chorvatskem utká 9. října ve Varaždínu, čtyři dny předtím v Praze sehraje přípravné utkání s Bohemians 1905. Zatímco Češi na začátku září vstoupili do kvalifikační skupiny domácí remízou 1:1 s Běloruskem, Chorvatsko zvítězilo v Moldavsku jasně 3:0. „Chorvati mají šikovné hráče a mužstvo. Není náhoda, že do kvalifikace vstoupili suverénním způsobem,“ konstatoval Lavička. „Máme k nim respekt, bereme je jako jednoho ze spolufavoritů naší skupiny, ale do utkání půjdeme s odhodláním, abychom byli úspěšní.“ Nominace fotbalové reprezentace do 21 let - příprava s Bohemians 1905 (5. října v Praze) a kvalifikace o ME s Chorvatskem (9. října ve Varaždinu) Brankáři: Jindřich Staněk (České Budějovice), Jan Stejskal (Převýšov). Obránci: Karel Knejzlík (Hradec Králové), Alex Král (Teplice), Aleš Matějů (Brighton), Milan Piško (Vlašim), Jakub Pokorný (Ostrava), Michal Řezáč (České Budějovice). Záložníci: Václav Černý (Ajax Amsterdam), Jiří Kulhánek (Liberec), David Machalík (Slovácko), Lukáš Provod (Sokolov), Michal Sáček (Sparta Praha), Daniel Trubač (Teplice), Tomáš Wiesner (Vlašim). Útočníci: Ondřej Mihálik (Jablonec), Matěj Pulkrab (Liberec), Tomáš Zajíc (Slovácko).