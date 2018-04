Pikantní oslavy mistra i pád níž. Jak se mohou naplnit ligové scénáře

Jsou to jen teoretické možnosti, ale posuďte sami, že nemusí být daleko od reality.

Do konce ročníku zbývá pět kol, ve hře je patnáct bodů, ale Plzni už stačí velmi málo. A to přesto, že od února má podprůměrné výsledky, jen dvakrát vyhrála a v jarní tabulce jí patří až jedenáctá příčka.

Pokud v sobotu konečně vyhraje doma, porazí Karvinou, tak příští neděli nastoupí na Slavii s vědomím, že už si může první místo zajistit definitivně. Bez ohledu na výsledky rivala.

Scénář k titulu Plzni stačí výhry v nejbližších dvou zápasech: doma nad Karvinou a na Slavii.

Mezi prvním a druhým je rozdíl sedmi bodů a pokud to po víkendových zápasech zůstane, plzeňské vítězství v Edenu znamená jediné: oslavy titulu. Jak by se to asi líbilo slávistům?

Pokud Slavia v nejbližším utkání neporazí Slovácko, bude Plzni stačit remíza. A stamiliony z účasti v příštím ročníku Ligy mistrů už jsou na dosah.

Slavia - od posledního víkendu už nejspíš smířená s tím, že na obhajobu titulu nedosáhne - si v případě dalších ztrát musí hlídat záda. Na Olomouc má nahráno jen čtyři body.

Scénář pro druhý tým v lize Když Atlético Madrid vyhraje Evropskou ligu, druhý tým HET ligy půjde až do 3. předkola Ligy mistrů, což v případě vyřazení dává jistotu základní skupiny Evropské ligy. Pomoci může i Marseille, pokud ve Francii vyhraje souboj s Lyonem o třetí místo.

Druhá příčka je lákavá. Za prvé dává možnost hrát o jackpot z Ligy mistrů v kvalifikaci. A když „správně“ dopadne vývoj v Evropské lize, půjde druhý tým české ligy do třetího předkola. A to dává jistotu základní skupiny v Evropské lize, pokud by kvalifikaci o prestižnější soutěž mužstvo nezvládlo.

Aby se tak stalo, musí si vítěz Evropské ligy zajistit účast v Lize mistrů ze své soutěže. Ve čtvrtek večer jsou na programu úvodní semifinále a českému klubu může pomoci především Atlético Madrid. A ve hře je i Marseille, ale ta jistotu Ligy mistrů z domácí ligy jako Atlético zatím nemá.

V boji o další pohárové příčky jsou rozdíly minimální, forma týmů nevalná, výpadky pravidelné. Je pravděpodobné, že se bude rozhodovat až v posledním kole.

Scénář v boji o Evropskou ligu Jeden z týmů od 3. do 6. místa, které bojují o poháry, bude mít smůlu. Evropa na něj nezbude.

Co je však jisté, že jeden z klubů, kteří u účast v Evropě bojují, bude mít smůlu. Česko má zajištěno čtyři pohárová místa z ligy a jedno z Mol Cupu. A jelikož finále hraje Slavia s Jabloncem, na poháry dosáhne pět z prvních šesti týmů tabulky.

Nejlepší výchozí pozici v boji o třetí příčku má Olomouc a Sparta, oba týmy ji mají ve svých rukách. Důležitý bude jejich vzájemný souboj na Letné v předposledním kole.

Pátý Liberec a šestý Jablonec čeká vzájemný souboj už teď v neděli. Když se Jablonci nebude dařit v lize, má šanci ještě ve finále poháru proti Slavii. Vítěz poháru půjde přímo do základní skupiny Evropské ligy.

Pokud triumf získá Slavia a v domácí nejvyšší soutěži skončí do druhého místa, připadne přímý postup do Evropské ligy třetímu v pořadí. A pátý celek ligy půjde do 2. předkola.

O sestup se pořád musí obávat i devátý Zlín či desáté Slovácko, ale už o víkendu mohou mít takřka definitivní jistotu záchrany. Pokud Zlín porazí Bohemians, emotivní trenér Vlastimil Petržela může mít klid.

Scénář o záchranu Brno může být za dva týdny prvním nešťastníkem - pokud prohraje na Dukle a nezvládne ani následující zápas proti silnému Jablonci. Matematicky mu však titěrná šance na záchranu zůstane, ale reálně může být odepsané.

Jelikož jeho konkurenty čeká spousta vzájemných duelů, je krajně nepravděpodobné, že by se Zlín ještě ocitl na sestupové příčce. To platí i pro Slovácko, které však hraje na Slavii.

A naopak Brno už brzy může mít smutnou jistotu pádu do druhé ligy. Hodně napoví už páteční duel na Dukle.

Pokud poslední tým tabulky opět prohraje a za týden nezvládne ani domácí duel s Jabloncem, může se stát, že v posledních třech kolech už nebude mít o co bojovat. Maximálně tak o teoretickou naději.

Brno má na příčku zajišťující záchranu pětibodové manko, které v následujících dvou kolech může narůst k neřešitelnému problému. To by však musely potřebné body uhrát vedle Dukly, Zlína a Slovácka další tři týmy zároveň.

Ale stát se to může. Jen posuďte, jak je to reálné.

Třeba když Jihlava v pátek porazí Boleslav a pak uhraje bod v Liberci.

A pak když Boleslav za týden zdolá Ostravu a Karviná si v příštím kole poradí s Duklou.

Pokud se tento scénář naplní, Brnu s největší pravděpodobností už nepomůže nic.